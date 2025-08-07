立院報告引用學者「憲法判決無遵從必要」 吳思瑤：國會擴權2.0？

快訊

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
立法院法制局本月發布一份報告，提及憲法判決對立法院約束效力。民進黨團幹事長吳思瑤表示，這樣一個潦草、毫無專業的報告，會不會作為啟動國會擴權2.0的試金石？先丟出來測風向？圖／聯合報系資料照
立法院法制局本月發布一份報告，提及憲法判決對立法院約束效力。民進黨團幹事長吳思瑤表示，這樣一個潦草、毫無專業的報告，會不會作為啟動國會擴權2.0的試金石？先丟出來測風向？圖／聯合報系資料照

立法院法制局本月發布一份報告，提及憲法判決對立法院約束效力，其中引用學者「立法機關僅有尊重義務，尚無遵從之必要」說法引發討論。民進黨團幹事長吳思瑤表示，這樣一個潦草、毫無專業的報告，會不會作為啟動國會擴權2.0的試金石？先丟出來測風向？絕對不容再次來破壞台灣民主。

吳思瑤表示，每個立委都要恪遵憲法來履行職責，立法院在藍白通過的紀念日條例中，就有一個行憲紀念日，既然藍白把行憲紀念日列為國家的紀念日，「為什麼天天都在挑戰憲法、違反憲法？」

吳思瑤說，憲法第78條寫得很清楚，司法院解釋憲法、統一解釋法律和命令。所以解釋憲法是司法院的權力，立法院是制定法律，但解釋憲法跟其他法律是司法院的權力，是誰逾越權力分立的原則？

吳思瑤指出，其次大法官釋字第185號再次釐清，既然司法院解釋憲法是其權利，那麼司法院做出來的憲法解釋，都有約束全國各機關及人民的效力，當然包括立法院，不曉得法制局長郭明政有沒有詳讀釋字185號、有沒有正確理解？

吳思瑤表示，憲法訴訟法第38條更清楚再次確認，司法院解釋的憲法，各機關都應當來服從。換言之，法制局的這一個法律意見報告，可看到立法院長議事不中立、秘書長議事不中立、議事組議事不中立，現在連法制局都不中立了，法制局用研究報告，來作為違反憲法、誤導社會的錯誤示範，立法院上上下下，通通不中立。

吳思瑤質疑，這一份報告內容說立法院對憲法的解釋僅有尊重的義務，並沒有遵從的必要。那立法院制定的法律，人民可不可以說「只有尊重立法院立的法、修的法，但是人民沒有服從的必要」，可以這樣嗎？當然不行，所以當作笑話大全看一看就好了，這個研究報告連尊重都不需要，更不用說去遵從，因為就是亂寫一通，完全都只引用國民黨御用學者錯誤的法律判斷、違憲主張。

「國民黨、民眾黨還要再一次的重蹈覆轍？」吳思瑤說，立法院長韓國瑜領導的立法院上下不中立，是一個嚴肅的民主挑戰，會不會因為這樣的解釋，來啟動國會擴權2.0？把它作為一個試金石，作為一個先丟出來測風向的嘗試，「我們希望不要」，國會擴權就是被宣判違憲，如果要用這樣一個潦草、毫無專業的報告，就要來凌駕憲法法庭的違憲解釋，絕對不容許再次上演國會擴權2.0、絕對不容再一次來破壞台灣的民主。

司法院 立法院 吳思瑤 憲法法庭

