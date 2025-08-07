影／王義川諷盧秀燕粉底液 廖偉翔酸：民進黨兩性平權只是虛偽假象
綠委王義川在節目中討論台中市長盧秀燕勘災使用的化妝品粉底液「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」引熱議，網友紛指是厭女發言；藍委廖偉翔酸王義川沒到災區，反而用一罐化妝品大作文章，呼籲王義川與民進黨「把焦點放在民間疾苦」。
台中市長盧秀燕日前勘災所使用的化妝品粉底液在政論節目中被拿來討論，王義川好奇「化妝品什麼牌子？為什麼下大雨妝還在？」；王義川也在節目中看到圖卡標示後說「這個（女性用品），我沒辦法（介紹）」、「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」。主持人李正皓稱，「你臉塗兩次就塗完了」，王義川還作出往臉猛倒的動作。
影片一曝光引熱議，大票網友批不尊重女性、厭女等，也有女網友叫屈「這是小資族美女最愛、盧很接地氣」，更有網友翻出王義川上節目繫的的皮帶，要價破2萬元。
廖偉翔說，盧秀燕第一時間就趕到現場勘災，沒有耽誤任何行程，她的認真負責大家都看在眼裡，反倒是王義川沒出現在現場，卻在電視節目上，用一罐化妝品大作文章。
廖偉翔呼籲，請王義川與民進黨把焦點放在民間疾苦，而非攻擊女性政治人物外表，這樣的行為不只讓民進黨與民心越來越遠，甚至看破民進黨強調兩性平權只是虛偽假象。
