普發現金傳排富 吳思瑤：與還稅於民背道而馳

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，普發現金難題在需舉債，「中央財政大餅只有這麼大」，若定排富條款，又會與在野黨定位的還稅於民背道而馳。圖／聯合報系資料照
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，普發現金難題在需舉債，「中央財政大餅只有這麼大」，若定排富條款，又會與在野黨定位的還稅於民背道而馳。圖／聯合報系資料照

發現金受關注，傳出行政院擬提出排富條款。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤今天表示，若拍板要普發現金，將其定位為社會福利，恐怕就需要排富門檻；但如果像在野黨立委所說要善用歲計賸餘來做，那把繳稅繳最多的人排掉了，不就和還稅於民的想法背道而馳？

吳思瑤指出，今日受訪表示，普發現金難題在於需要舉債，國家到底能不能承擔？尤其行政院又將通過風災重建特別條例，未來針對風災會有數百億元的特別預算要支出，還有治水需求、國防需求，以及新年度財劃法將有3753億元被強制撥給地方，但中央的財政大餅就是這麼大而已。

吳思瑤說，將普發現金定位為還稅於民，或是作為社會福利的國家政策，這些前提可以討論的，她也希望在野黨的嚴肅地面對這些問題。

