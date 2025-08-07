快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

盧秀燕遭諷用2400元粉底液 李彥秀：只許王義川用萬元皮帶？

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
民進黨立委王義川。圖／本報資料照片
民進黨立委王義川。圖／本報資料照片

民進黨立委王義川諷刺台中市長盧秀燕用2400元粉底液，國民黨立委廖偉翔批評，這讓人看破民進黨強調兩性平權只是虛偽假象；國民黨立委李彥秀也轟「只許義川萬元皮帶，不許秀燕千元粉底液」，這凸顯沙文主義的傲慢與無知，也沒看到民進黨政治人物制止或發聲，只有立場，沒有價值，令人難過。

王義川近日在節目中砲轟台中市長盧秀燕，指其勘災全妝出鏡，並嘲諷用2400元的粉底液：「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，並疑似做出不雅動作，引發爭議。

國民黨立委廖偉翔表示，盧秀燕於災害第一時間就到現場勘災，並沒有耽誤任何行程，盧的認真負責都讓大家看在眼裡，反倒是王義川沒有出現在現場，而是在電視上用一罐化妝品大做文章，請王義川及民進黨把焦點放在民間疾苦，而非攻擊女性政治人物外表，如此行為不只是與民心愈來愈遠，甚至看破民進黨強調兩性平權只是虛偽假象。

國民黨立委李彥秀則批，「只許義川萬元皮帶，不許秀燕千元粉底液」王義川是住海邊嗎？連人家用什麼粉底液都要管。盧秀燕勤於市政，台中市民都看在眼裡，才會有高達65.8%的超高市政滿意度，拿女生常用的粉底液在政論節目上輕蔑的訕笑，凸顯沙文主義的傲慢與無知。

李彥秀表示，更難過的是，沒有看到一向標榜女權的民進黨政治人物出面制止或是為女性發聲，民主退步到這種程度，只有藍綠，沒有是非，只有立場，沒有價值，令人難過。

台中市長盧秀燕。圖／本報資料照片
民進黨 王義川 盧秀燕 李彥秀

