賴總統態度轉變？行政院仍不討論 侯友宜：快發錢救急

針對總統賴清德日前在民進黨中常會表示，行政院將依立法院所提特別條例編列預算，外界解讀為對普發1萬元現金的態度轉變，不過行政院今並未將相關議題列入會議討論。對此，新北市長侯友宜今表示，「如果能夠趕快發1萬元來救救急，這是大家所願」。

侯友宜今日前往三峽視察「河長福橋改建工程暨周邊環境營造」進度，會後接受媒體聯訪。他指出，目前國內受到關稅調整影響，加上中南部水災頻傳，民眾生活非常辛苦，「如果能夠趕快發1萬元，救救急，讓災民、讓我們的國人，在過程中得到更多支持，我相信這是大家的共同期待。」

近期物價上漲、民怨升高，立法院日前三讀通過特別條例，授權行政院得視財政狀況普發現金，並由在野黨大力推動普發1萬元。雖然行政部門對此持保留態度，但隨賴清德表態，各界正觀察政策何時正式拍板，並展開預算編列程序。

