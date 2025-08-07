快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統態度轉變？行政院仍不討論 侯友宜：快發錢救急

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今表示，「如果能夠趕快發1萬元來救救急，這是大家所願」。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今表示，「如果能夠趕快發1萬元來救救急，這是大家所願」。記者張策／攝影

針對總統賴清德日前在民進黨中常會表示，行政院將依立法院所提特別條例編列預算，外界解讀為對普發1萬元現金的態度轉變，不過行政院今並未將相關議題列入會議討論。對此，新北市長侯友宜今表示，「如果能夠趕快發1萬元來救救急，這是大家所願」。

侯友宜今日前往三峽視察「河長福橋改建工程暨周邊環境營造」進度，會後接受媒體聯訪。他指出，目前國內受到關稅調整影響，加上中南部水災頻傳，民眾生活非常辛苦，「如果能夠趕快發1萬元，救救急，讓災民、讓我們的國人，在過程中得到更多支持，我相信這是大家的共同期待。」

近期物價上漲、民怨升高，立法院日前三讀通過特別條例，授權行政院得視財政狀況普發現金，並由在野黨大力推動普發1萬元。雖然行政部門對此持保留態度，但隨賴清德表態，各界正觀察政策何時正式拍板，並展開預算編列程序。

行政院 賴清德 侯友宜 普發一萬 普發現金

延伸閱讀

因應美國關稅 新北：依規劃啟動紓困助廠商度難關

普發一萬要來了？ 賴清德：政院將依立院通過特別條例提預算

面對關稅挑戰 侯友宜籲中央明確對應 新北已預作準備

侯友宜：以核減煤 核電在安全無虞下可延役

相關新聞

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

普發現金議題引發朝野攻防，外界關注行政院是否依立法院三對通過的「韌性特別條例」編列普發現金1萬元預算，或透過特別條例修正...

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 蔣萬安被這問題「考倒」

民進黨立委王義川日前諷台中市長盧秀燕用2400元粉底液，「一罐這麼小罐賣2400元」，台北市長蔣萬安上午被媒體問到「太太...

要告了！ 羅智強批：苗博雅醜事做絕 替善良出一口氣

台北市議員苗博雅指控國民黨立委羅智強違法包圍地檢，力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑。羅智強昨批苗博雅造謠，要求苗博雅24小...

美前顧問批賴清德、蕭美琴 王鴻薇諷：令人憤怒…總統府快澄清？

美國國務院前外交顧問惠頓撰文「台灣如何失去川普？」為題，提及賴清德總統一連串情勢誤判、錯誤決策，甚至每月花新台幣180萬...

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

時代力量黨主席王婉諭在Threads表示，對此言論無法認同，大批網友在Threads公開譴責王義川似與市場脫節，表示2400元的粉底液在百貨化妝品櫃上僅是一般價格，非中、高價位以上的產品。

國台辦批賴總統麻煩製造者 外交部譴責惡意顛倒是非

賴總統日前出席凱達格蘭論壇提及中國軍事行動挑戰國際秩序，並促民主國家團結，中國國台辦批麻煩製造者。外交部發言人蕭光偉今天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。