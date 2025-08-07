普發現金再等等 吳思瑤：中央財政大餅只有這麼大

行政院原定今討論5450億元「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例預算」，包含2350億元的普發現金，但在最新更新議程中，已將該案抽出。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤說，難題在需舉債，「中央財政大餅只有這麼大」，若定排富條款，又會在野黨定位的還稅於民背道而馳。

吳思瑤今上午表示，普發現金部分還在討論中，普發現金的難題在於需要「舉債」，國家財源到底能否承擔，因為國家財政就是有個頂，尤其這段時間，今天行政院通過風災特別條例，未來風災也會有數百億特別預算要支出，未來對於治水、國防、新年度財劃法3753億被強制撥給地方，中央的財政大餅就是這麼大。

吳思瑤說，若要普發現金，財源是第一個要克服的困難，如果都是舉債，大家能夠承受？都是舉債合理嗎？另外若確定要發現金，必須把現在立院片面修法這種違憲疑慮必須要合憲，要如何符合合憲，程序上需要行政立法進一步磋商。

吳思瑤指出，第三、排不排富確實是值得討論的問題，如果把普發現金定為社會福利，當然需要有排富門檻；但若回到在野黨委員要求的善用歲計賸餘，用稅收超徵來普發，把繳稅繳最多的排掉，是否又與定位的還稅於民背道而馳。兩者的前提都值得討論，希望在野黨立委能嚴肅面對問題。

吳思瑤表示，過往在討論特別條例過程上，對於是否排富、財源、多少金額是國家財政可以負荷，這些需要被討論的問題，在野黨從來不討論，現在變成負責任的執政黨，必須認真負責、嚴肅面對。

商品推薦