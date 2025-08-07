快訊

又將有颱風？ 粉專：熱帶低壓底層環流小而扎實「強度接近上限」

川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

林佳龍晚宴凱達格蘭論壇貴賓 強調深化民主團結、強化印太安全

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍5日晚間設宴款待與會嘉賓。外交部提供
外交部長林佳龍5日晚間設宴款待與會嘉賓。外交部提供

「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」在5日順利落幕，本屆論壇聚焦「區域安全」、「全社會防衛韌性」與「經濟安全」三大關鍵議題，邀請來自美國、日本、歐洲、印太地區等十國的政要、國會議員及學者專家共同與談，外交部長林佳龍同日晚間設宴款待包括英國前首相強生（Boris Johnson）及法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）在內的貴賓，感謝他們出席凱達格蘭論壇、分享觀點與見解，共同為促進印太和平與安全貢獻智慧。

林佳龍指出，英國前首相強生在論壇中呼籲國際社會支持台灣，正視中國對自由構成的威脅，展現民主夥伴的團結行動；法國前議長戴扈傑則強調，各國應加強歐盟與台灣在經濟與氣候領域的合作，並支持台灣參與國際組織。

林佳龍在閉幕晚宴致詞時表示，外交部秉持總統賴清德所提出的「和平四大支柱行動方案」精神，透過「總合外交」政策深化與民主夥伴的連結，並善用台灣在科技力與製造力方面的優勢，朝成為全球「中等強國」的目標邁進。林佳龍強調，台灣位處抵禦威權擴張的第一線，面對中國經濟脅迫、網路攻擊與灰色地帶侵略，在國際社會逐漸正視威權滲透的急迫性時，台灣更加堅定捍衛共同價值的決心，也凸顯民主國家彼此團結的重要。

林佳龍並以日前率團訪問友邦巴拉圭為例，說明台灣與巴國透過投資、教育與科技等多領域合作，鞏固雙邊邦誼，並共同開創未來願景。同樣地，台灣也持續與帛琉、瓜地馬拉等邦交國深化合作，展現台灣作為全球共同進步積極參與者的角色。

展望未來，林佳龍強調，台灣將持續與全球民主夥伴攜手並肩，維護以規則為基礎的國際秩序。他相信，唯有民主陣營的團結合作，才能有效抵禦威權滲透；唯有持續對話與善意溝通，方能創造和平契機。

強生 法國 林佳龍

延伸閱讀

林佳龍見證邦交國青年在台圓夢 成為友誼使者

【重磅快評】有王義川當豬隊友 賴清德還需要敵人？

726完封發1萬發酵？王義川評「台中人非常在乎錢」...網炸鍋

林佳龍赴日 陸外交部抗議：台灣問題事關中日基本信義

相關新聞

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 蔣萬安被這問題「考倒」

民進黨立委王義川日前諷台中市長盧秀燕用2400元粉底液，「一罐這麼小罐賣2400元」，台北市長蔣萬安上午被媒體問到「太太...

普發現金還有變數？ 韌性特別預算突自行政院會議程中抽調

立法院通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」已經總統公布後生效，明定全民普發現金一萬元，行政院預計今天...

美前顧問批賴清德、蕭美琴 王鴻薇諷：令人憤怒…總統府快澄清？

美國國務院前外交顧問惠頓撰文「台灣如何失去川普？」為題，提及賴清德總統一連串情勢誤判、錯誤決策，甚至每月花新台幣180萬...

要告了！ 羅智強批：苗博雅醜事做絕 替善良出一口氣

台北市議員苗博雅指控國民黨立委羅智強違法包圍地檢，力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑。羅智強昨批苗博雅造謠，要求苗博雅24小...

新聞眼／普發現金欲拒還迎 賴政府搞曖昧

七二六大罷免失利，綠營也出現了是否要調整路線，在民生利多議題不再和在野黨堅壁清野等相關討論。針對普發現金一萬元，賴總統昨...

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

時代力量黨主席王婉諭在Threads表示，對此言論無法認同，大批網友在Threads公開譴責王義川似與市場脫節，表示2400元的粉底液在百貨化妝品櫃上僅是一般價格，非中、高價位以上的產品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。