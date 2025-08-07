林佳龍晚宴凱達格蘭論壇貴賓 強調深化民主團結、強化印太安全

「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」在5日順利落幕，本屆論壇聚焦「區域安全」、「全社會防衛韌性」與「經濟安全」三大關鍵議題，邀請來自美國、日本、歐洲、印太地區等十國的政要、國會議員及學者專家共同與談，外交部長林佳龍同日晚間設宴款待包括英國前首相強生（Boris Johnson）及法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）在內的貴賓，感謝他們出席凱達格蘭論壇、分享觀點與見解，共同為促進印太和平與安全貢獻智慧。

林佳龍指出，英國前首相強生在論壇中呼籲國際社會支持台灣，正視中國對自由構成的威脅，展現民主夥伴的團結行動；法國前議長戴扈傑則強調，各國應加強歐盟與台灣在經濟與氣候領域的合作，並支持台灣參與國際組織。

林佳龍在閉幕晚宴致詞時表示，外交部秉持總統賴清德所提出的「和平四大支柱行動方案」精神，透過「總合外交」政策深化與民主夥伴的連結，並善用台灣在科技力與製造力方面的優勢，朝成為全球「中等強國」的目標邁進。林佳龍強調，台灣位處抵禦威權擴張的第一線，面對中國經濟脅迫、網路攻擊與灰色地帶侵略，在國際社會逐漸正視威權滲透的急迫性時，台灣更加堅定捍衛共同價值的決心，也凸顯民主國家彼此團結的重要。

林佳龍並以日前率團訪問友邦巴拉圭為例，說明台灣與巴國透過投資、教育與科技等多領域合作，鞏固雙邊邦誼，並共同開創未來願景。同樣地，台灣也持續與帛琉、瓜地馬拉等邦交國深化合作，展現台灣作為全球共同進步積極參與者的角色。

展望未來，林佳龍強調，台灣將持續與全球民主夥伴攜手並肩，維護以規則為基礎的國際秩序。他相信，唯有民主陣營的團結合作，才能有效抵禦威權滲透；唯有持續對話與善意溝通，方能創造和平契機。

