林佳龍晚宴凱達格蘭論壇貴賓 強調深化民主團結、強化印太安全
「凱達格蘭論壇：2025印太安全對話」在5日順利落幕，本屆論壇聚焦「區域安全」、「全社會防衛韌性」與「經濟安全」三大關鍵議題，邀請來自美國、日本、歐洲、印太地區等十國的政要、國會議員及學者專家共同與談，外交部長林佳龍同日晚間設宴款待包括英國前首相強生（Boris Johnson）及法國國民議會前議長戴扈傑（François de Rugy）在內的貴賓，感謝他們出席凱達格蘭論壇、分享觀點與見解，共同為促進印太和平與安全貢獻智慧。
林佳龍指出，英國前首相強生在論壇中呼籲國際社會支持台灣，正視中國對自由構成的威脅，展現民主夥伴的團結行動；法國前議長戴扈傑則強調，各國應加強歐盟與台灣在經濟與氣候領域的合作，並支持台灣參與國際組織。
林佳龍在閉幕晚宴致詞時表示，外交部秉持總統賴清德所提出的「和平四大支柱行動方案」精神，透過「總合外交」政策深化與民主夥伴的連結，並善用台灣在科技力與製造力方面的優勢，朝成為全球「中等強國」的目標邁進。林佳龍強調，台灣位處抵禦威權擴張的第一線，面對中國經濟脅迫、網路攻擊與灰色地帶侵略，在國際社會逐漸正視威權滲透的急迫性時，台灣更加堅定捍衛共同價值的決心，也凸顯民主國家彼此團結的重要。
林佳龍並以日前率團訪問友邦巴拉圭為例，說明台灣與巴國透過投資、教育與科技等多領域合作，鞏固雙邊邦誼，並共同開創未來願景。同樣地，台灣也持續與帛琉、瓜地馬拉等邦交國深化合作，展現台灣作為全球共同進步積極參與者的角色。
展望未來，林佳龍強調，台灣將持續與全球民主夥伴攜手並肩，維護以規則為基礎的國際秩序。他相信，唯有民主陣營的團結合作，才能有效抵禦威權滲透；唯有持續對話與善意溝通，方能創造和平契機。
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言