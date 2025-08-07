國台辦批賴總統麻煩製造者 外交部譴責惡意顛倒是非

賴總統日前出席凱達格蘭論壇提及中國軍事行動挑戰國際秩序，並促民主國家團結，中國國台辦批麻煩製造者。外交部發言人蕭光偉今天譴責「惡意顛倒是非」，強調國際社會關切挑釁行徑，中國政府才是其所謂「麻煩製造者」。

根據中國國台辦官網，國台辦發言人朱鳳蓮6日批評，賴清德在凱達格蘭論壇致詞頑固堅持「台獨」分裂立場和「倚外謀獨」、「以武謀獨」錯誤路線，渲染所謂「大陸威脅」，鼓吹「民主對抗威權」虛假敘事，再次暴露其「和平破壞者」、「戰爭販賣者」、「麻煩製造者」的真面目。

外交部發言人蕭光偉上午表示，國台辦的錯誤說法是惡意顛倒是非，扭曲事實，貶抑台灣主權地位，外交部予以嚴厲譴責。外交部重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中共政權從未曾統治台灣，台灣主權屬於全體台灣人民，也只有台灣人民才能決定台灣的未來。

蕭光偉指出，國際社會向來甚為關注台海和平，對中國的挑釁行徑，尤其是近年來持續在台灣周圍進行大規模軍事演習深表關切。這類日益頻繁且有害穩定的活動升高兩岸緊張局勢，並危及全球安全與繁榮，中國政府才是其所謂「麻煩製造者」。

蕭光偉強調，政府將全力捍衛主權，堅定捍衛民主自由價值，同時持續與所有民主陣營夥伴加強合作，共同遏制威權擴張，守護台海的和平安全，並維護印太地區的自由、開放與繁榮。

賴總統5日於凱達格蘭論壇致詞時表示，俄烏戰爭未停、中東衝突加劇，而中國在台海、東海與南海的軍事行動，都讓以規則為基礎的國際秩序，面臨前所未有的挑戰。在威權主義的持續擴張下，民主國家更須團結捍衛民主自由價值。

商品推薦