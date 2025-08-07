快訊

又將有颱風？ 粉專：熱帶低壓底層環流小而扎實「強度接近上限」

川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

抓到了！網紅「鳳梨」宜蘭飲料店遭潑泥水 兩嫌逃400公里落網

聽新聞
0:00 / 0:00

綠要盧秀燕返台救災 蔣萬安抱不平：話都是民進黨在講

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午受訪。記者楊正海/攝影
台北市長蔣萬安上午受訪。記者楊正海/攝影

丹娜絲颱風與西南氣流重創南台灣，台中市議會民進黨團指台中多處災情，市長盧秀燕卻出國，認為應盡速返台坐鎮。對於盧秀燕遭民進黨攻擊怎麼不留在國內，台北市長蔣萬安上午受訪指出，話都是民進黨在講。

蔣萬安說，盧市長現在是被放大的檢驗，她在國內去勘災、慰問災民以及了解狀況，卻被民進黨說她的粉底液；她出國拚城市外交，又被民進黨攻擊怎麼不留在國內，話都是民進黨在講。

另外，台中市副市長鄭照新今呼籲，民眾黨前主席柯文哲以身作則跟國民黨台北市議員鍾小平和解，國民黨為了台灣的團結和發展，應該要救出柯文哲？蔣萬安說，他再次的強調並且呼籲，現在人民期待的是一個公平、公正、不受政治干預的司法。

他說，近期的幾個案件包括柯前市長、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹的案子，司法的標準是否一致，人民的眼睛是雪亮的。

民進黨 國民黨 蔣萬安 盧秀燕

延伸閱讀

獨／盧秀燕選國民黨主席？台中政壇藍營斷言不會…依這2點妙分析

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 蔣萬安被這問題「考倒」

美今實施20%關稅 蔣萬安質疑「到底是不是暫時性？」

川普100%晶片關稅政府不出面說明 蔣萬安轟：大家都還在抓瞎

相關新聞

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 蔣萬安被這問題「考倒」

民進黨立委王義川日前諷台中市長盧秀燕用2400元粉底液，「一罐這麼小罐賣2400元」，台北市長蔣萬安上午被媒體問到「太太...

普發現金還有變數？ 韌性特別預算突自行政院會議程中抽調

立法院通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」已經總統公布後生效，明定全民普發現金一萬元，行政院預計今天...

美前顧問批賴清德、蕭美琴 王鴻薇諷：令人憤怒…總統府快澄清？

美國國務院前外交顧問惠頓撰文「台灣如何失去川普？」為題，提及賴清德總統一連串情勢誤判、錯誤決策，甚至每月花新台幣180萬...

要告了！ 羅智強批：苗博雅醜事做絕 替善良出一口氣

台北市議員苗博雅指控國民黨立委羅智強違法包圍地檢，力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑。羅智強昨批苗博雅造謠，要求苗博雅24小...

新聞眼／普發現金欲拒還迎 賴政府搞曖昧

七二六大罷免失利，綠營也出現了是否要調整路線，在民生利多議題不再和在野黨堅壁清野等相關討論。針對普發現金一萬元，賴總統昨...

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

時代力量黨主席王婉諭在Threads表示，對此言論無法認同，大批網友在Threads公開譴責王義川似與市場脫節，表示2400元的粉底液在百貨化妝品櫃上僅是一般價格，非中、高價位以上的產品。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。