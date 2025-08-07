聽新聞
綠要盧秀燕返台救災 蔣萬安抱不平：話都是民進黨在講
丹娜絲颱風與西南氣流重創南台灣，台中市議會民進黨團指台中多處災情，市長盧秀燕卻出國，認為應盡速返台坐鎮。對於盧秀燕遭民進黨攻擊怎麼不留在國內，台北市長蔣萬安上午受訪指出，話都是民進黨在講。
蔣萬安說，盧市長現在是被放大的檢驗，她在國內去勘災、慰問災民以及了解狀況，卻被民進黨說她的粉底液；她出國拚城市外交，又被民進黨攻擊怎麼不留在國內，話都是民進黨在講。
另外，台中市副市長鄭照新今呼籲，民眾黨前主席柯文哲以身作則跟國民黨台北市議員鍾小平和解，國民黨為了台灣的團結和發展，應該要救出柯文哲？蔣萬安說，他再次的強調並且呼籲，現在人民期待的是一個公平、公正、不受政治干預的司法。
他說，近期的幾個案件包括柯前市長、國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹的案子，司法的標準是否一致，人民的眼睛是雪亮的。
FB留言