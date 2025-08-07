快訊

獨／盧秀燕選國民黨主席？台中政壇藍營斷言不會…依這2點妙分析

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
對於是否參選國民黨主席，台中市長盧秀燕（右）尚未表態。圖／台中市政府提供
對於是否參選國民黨主席，台中市長盧秀燕（右）尚未表態。圖／台中市政府提供

726大罷免結束，國民黨將啟動今年換屆黨主席改選，台中市長盧秀燕是呼聲極高的下屆總統人選，她是否參選黨主席受各界矚目。最近台中市政壇藍營中傳出一種說法，認為盧並不會參選黨主席，而且內容頗具分析性，似也符合盧的政治性格。

此一說法是，分析者認為，以往國民黨帶職參選的人結局都並不好，像是侯友宜、韓國瑜都是在新北、高雄市長任內參選，朱立倫則是在黨主席任內參選。而當選總統者，巧合的是參選當時的黨主席名字中都有一「雄」字，像是馬英九競選時是吳伯雄擔任國民黨主席，陳水扁參選時的黨主席是林義雄。

論者以為，帶職參選容易引起民眾反感，認為背棄了原先參選時的承諾，正當性不足，最後都以落選告終。

至於是不是要先把黨主席選上了再選總統，以能先掌握了黨機器，避免黨內有人掣肘？論者以為，只要是眾望所歸，擔任黨主席者又何能以主席之力有所阻礙，若有掣肘豈不與眾人為敵，而且先掌握住黨機器這樣的思考太過於權謀，選民也不會接受這種權謀太深的人。

對於是否參選黨主席，盧秀燕至今未曾表態，記者曾詢問其周邊親近人士亦未聞她有任何動作，似乎與傳聞她並不參選黨主席頗為接近。盧市長目前人在澳洲訪問，也尚未得到她的回應。

據了解，國民黨中央的下屆黨主席選舉領表和登記作業，依規畫時程是9月1日至9月5日受理領表，9月4日至9月5日登記。10月18日選舉投開票，11月1日召開全國黨代表大會舉行主席交接及新任主席就職儀式。

國民黨 盧秀燕 黨主席

