王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 蔣萬安被這問題「考倒」

民進黨立委王義川日前諷台中市長盧秀燕用2400元粉底液，「一罐這麼小罐賣2400元」，台北市長蔣萬安上午被媒體問到「太太會用2400元的粉底液嗎？」他笑說，「這真的考倒我了」。

王義川近日在節目中砲轟台中市長盧秀燕，指其勘災全妝出鏡，並嘲諷用2400元的粉底液「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」。

媒體今問蔣萬安，覺得化妝的女生不好嗎？會覺得這樣子有點人身攻擊？蔣萬安說，因為最近大部分時間看太太都是帶兩個小朋友，「所以那我可能真的要回去問她」。

