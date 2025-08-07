聽新聞
0:00 / 0:00
王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 蔣萬安被這問題「考倒」
民進黨立委王義川日前諷台中市長盧秀燕用2400元粉底液，「一罐這麼小罐賣2400元」，台北市長蔣萬安上午被媒體問到「太太會用2400元的粉底液嗎？」他笑說，「這真的考倒我了」。
王義川近日在節目中砲轟台中市長盧秀燕，指其勘災全妝出鏡，並嘲諷用2400元的粉底液「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」。
媒體今問蔣萬安，覺得化妝的女生不好嗎？會覺得這樣子有點人身攻擊？蔣萬安說，因為最近大部分時間看太太都是帶兩個小朋友，「所以那我可能真的要回去問她」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言