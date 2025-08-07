快訊

台積電盤中創1170元新高…美國設廠效應助攻、聯電同業低迷

為什麼有些衣服洗了會變小一號？一次看懂縮水原理及補救方法

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

影／內閣改組傳言不斷 鄭英耀：政務官應「進退優雅、進退雍容」

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
鄭英耀今天面對媒體詢問內閣是否改組時表示，這是假設性問題，不方便評論，但是他個人對政務官的期許與態度就是「進退優雅、進退雍容」。記者潘俊宏／攝影
鄭英耀今天面對媒體詢問內閣是否改組時表示，這是假設性問題，不方便評論，但是他個人對政務官的期許與態度就是「進退優雅、進退雍容」。記者潘俊宏／攝影

726大罷免全案零通過，坊間要求賴政府負責聲浪不斷，輿論亦傳出內閣改組傳言。教育部長鄭英耀今天表示，「進退優雅、進退雍容」是他個人對政務官的期許與態度。

大罷免掛零作收，民進黨主席賴清德僅讓秘書長林右昌代罪下台，面對台美關稅、國內政局，內閣是否改組儼然為政局關注焦點，不論行政院長是否異動，底下許多言行較受爭論的政務官也被點名。鄭英耀面對媒體詢問內閣是否改組時表示，這是假設性問題，不方便評論，但是他個人對政務官的期許與態度就是「進退優雅、進退雍容」。

鄭英耀今天面對媒體詢問內閣是否改組時表示，這是假設性問題，不方便評論，但是他個人對政務官的期許與態度就是「進退優雅、進退雍容」。記者潘俊宏／攝影
鄭英耀今天面對媒體詢問內閣是否改組時表示，這是假設性問題，不方便評論，但是他個人對政務官的期許與態度就是「進退優雅、進退雍容」。記者潘俊宏／攝影
鄭英耀今天面對媒體詢問內閣是否改組時表示，這是假設性問題，不方便評論，但是他個人對政務官的期許與態度就是「進退優雅、進退雍容」。記者潘俊宏／攝影
鄭英耀今天面對媒體詢問內閣是否改組時表示，這是假設性問題，不方便評論，但是他個人對政務官的期許與態度就是「進退優雅、進退雍容」。記者潘俊宏／攝影

內閣 大罷免 鄭英耀

延伸閱讀

彰師大諮輔系4師涉違反性平 教長鄭英耀：一定全面清查

卓內閣成員失言爭議多 多官員點名下台

獨／林右昌請辭！愛妻曬照送暖 親妹直言「辭了也好」：省得做到S被嫌到爆

多給吹哨者支持鼓勵！台師大抽血案引關注 鄭英耀：感謝挺身而出

相關新聞

普發現金還有變數？ 韌性特別預算突自行政院會議程中抽調

立法院通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」已經總統公布後生效，明定全民普發現金一萬元，行政院預計今天...

美前顧問批賴清德、蕭美琴 王鴻薇諷：令人憤怒…總統府快澄清？

美國國務院前外交顧問惠頓撰文「台灣如何失去川普？」為題，提及賴清德總統一連串情勢誤判、錯誤決策，甚至每月花新台幣180萬...

要告了！ 羅智強批：苗博雅醜事做絕 替善良出一口氣

台北市議員苗博雅指控國民黨立委羅智強違法包圍地檢，力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑。羅智強昨批苗博雅造謠，要求苗博雅24小...

新聞眼／普發現金欲拒還迎 賴政府搞曖昧

七二六大罷免失利，綠營也出現了是否要調整路線，在民生利多議題不再和在野黨堅壁清野等相關討論。針對普發現金一萬元，賴總統昨...

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

時代力量黨主席王婉諭在Threads表示，對此言論無法認同，大批網友在Threads公開譴責王義川似與市場脫節，表示2400元的粉底液在百貨化妝品櫃上僅是一般價格，非中、高價位以上的產品。

影／內閣改組傳言不斷 鄭英耀：政務官應「進退優雅、進退雍容」

726大罷免全案零通過，坊間要求賴政府負責聲浪不斷，輿論亦傳出內閣改組傳言。教育部長鄭英耀今天表示，「進退優雅、進退雍容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。