影／內閣改組傳言不斷 鄭英耀：政務官應「進退優雅、進退雍容」

726大罷免全案零通過，坊間要求賴政府負責聲浪不斷，輿論亦傳出內閣改組傳言。教育部長鄭英耀今天表示，「進退優雅、進退雍容」是他個人對政務官的期許與態度。

大罷免掛零作收，民進黨主席賴清德僅讓秘書長林右昌代罪下台，面對台美關稅、國內政局，內閣是否改組儼然為政局關注焦點，不論行政院長是否異動，底下許多言行較受爭論的政務官也被點名。鄭英耀面對媒體詢問內閣是否改組時表示，這是假設性問題，不方便評論，但是他個人對政務官的期許與態度就是「進退優雅、進退雍容」。 鄭英耀今天面對媒體詢問內閣是否改組時表示，這是假設性問題，不方便評論，但是他個人對政務官的期許與態度就是「進退優雅、進退雍容」。記者潘俊宏／攝影

