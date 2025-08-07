影／內閣改組傳言不斷 鄭英耀：政務官應「進退優雅、進退雍容」
726大罷免全案零通過，坊間要求賴政府負責聲浪不斷，輿論亦傳出內閣改組傳言。教育部長鄭英耀今天表示，「進退優雅、進退雍容」是他個人對政務官的期許與態度。
大罷免掛零作收，民進黨主席賴清德僅讓秘書長林右昌代罪下台，面對台美關稅、國內政局，內閣是否改組儼然為政局關注焦點，不論行政院長是否異動，底下許多言行較受爭論的政務官也被點名。鄭英耀面對媒體詢問內閣是否改組時表示，這是假設性問題，不方便評論，但是他個人對政務官的期許與態度就是「進退優雅、進退雍容」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言