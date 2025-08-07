普發現金還有變數？ 韌性特別預算突自行政院會議程中抽調

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
賴政府是否普發現金一萬引發關注，但行政院會臨時抽出討論特別預算這項議程，引發外界熱議。圖／聯合報系資料照片
賴政府是否普發現金一萬引發關注，但行政院會臨時抽出討論特別預算這項議程，引發外界熱議。圖／聯合報系資料照片

立法院通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」已經總統公布後生效，明定全民普發現金一萬元，行政院預計今天通過規模5450億元的特別預算。不過，行政院會多次修改議程，稍早更新的版本中，已將特別預算抽出。

據了解，行政院之所以臨時抽掉特別預算議程，是因為產業情勢有變，預計下周院會才會提報。

身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會首度表態指出，行政院將依立法院審議通過的特別條例，提出特別預算案，並送到立法院審議，賴清德的說法，是否代表賴政府先前不認同普發現金一萬元的態度已有轉圜，引發外界揣測。

不過，行政院秘書長龔明鑫昨表示，美國白宮預告川普總統在台北時間今天凌晨4時30分將有新消息要宣布，因此對於特別預算的部分，還要觀察川普的說明，「再稍微等一下」。

而行政院昨天傍晚的議程中，確實沒有這項議程，但昨晚近8時又新增特別預算的議程，今早9時卻又臨時抽掉，確切原因有待行政院說明。

