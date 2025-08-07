普發現金還有變數？ 韌性特別預算突自行政院會議程中抽調
立法院通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」已經總統公布後生效，明定全民普發現金一萬元，行政院預計今天通過規模5450億元的特別預算。不過，行政院會多次修改議程，稍早更新的版本中，已將特別預算抽出。
據了解，行政院之所以臨時抽掉特別預算議程，是因為產業情勢有變，預計下周院會才會提報。
身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會首度表態指出，行政院將依立法院審議通過的特別條例，提出特別預算案，並送到立法院審議，賴清德的說法，是否代表賴政府先前不認同普發現金一萬元的態度已有轉圜，引發外界揣測。
不過，行政院秘書長龔明鑫昨表示，美國白宮預告川普總統在台北時間今天凌晨4時30分將有新消息要宣布，因此對於特別預算的部分，還要觀察川普的說明，「再稍微等一下」。
而行政院昨天傍晚的議程中，確實沒有這項議程，但昨晚近8時又新增特別預算的議程，今早9時卻又臨時抽掉，確切原因有待行政院說明。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言