鍾小平稱為藍白合才向柯文哲道歉 陳佩琪：不用了！我再告一次

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲昨天66歲生日，妻子陳佩琪（右二）親赴台北看守所為其慶生。圖／取自陳佩琪臉書
民眾黨前主席柯文哲昨天66歲生日，妻子陳佩琪（右二）親赴台北看守所為其慶生。圖／取自陳佩琪臉書

民眾黨前主席柯文哲自訴妨害名譽，台北市議員鍾小平昨天與其當庭和解結案。不過，柯文哲妻子陳佩琪今天表示，柯文哲展現政治家的高度，沒想到鍾小平立刻變臉，直接說考慮藍白合才願意道歉，民眾黨跟小草都不能接受，「藍白合才道歉？ 那不用了，我陳佩琪再告一次」。

陳佩琪上午在臉書發文指出，昨天是柯文哲66歲生日，儘管一向不重視繁文縟節，不過今年拜司法所賜，過了一個最不同以往的熱鬧生日，不管丈夫是否喜歡加菜，仍然要感謝台北看守所，「過去都是佩琪照顧他的大大小小瑣事，今年麻煩您們了。」

陳佩琪說，就算支持者送的蛋糕和壽桃沒吃到，生日歌和月亮代表我的心也沒聽到，自己還是參加一場為柯文哲所辦、一次沒有掉淚的聚會，感謝大家願意給他們夫妻這麼一個難忘的生日，「相信他知道北所外頭鬧哄哄，小草、佩琪和民眾黨正在幫他慶生。」

陳佩琪也說，柯文哲委任律師張衛航昨天中午左右傳訊，轉述柯文哲展現政治家的高度，願意在鍾小平公開道歉下撤告，她也立即回覆「那很好，辛苦大家了」，沒想到這位獲得原諒的人走出法院，立刻變臉聲稱「因為考慮藍白合才願意道歉」，並非誠心知道沒求證在節目亂講話、汙衊柯文哲道歉，而是被迫因為其他因素而道歉。

陳佩琪表示，聽到鍾小平這麼說，不只是小草不原諒，民眾黨也不能接受，而自己第一時間的膝蓋反射是「因為藍白合才道歉？那不用了，我陳佩琪再告一次」。

柯文哲 藍白合 陳佩琪 民眾黨 鍾小平

