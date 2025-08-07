聽新聞
0:00 / 0:00
美前顧問批賴清德、蕭美琴 王鴻薇諷：令人憤怒…總統府快澄清？
美國國務院前外交顧問惠頓撰文「台灣如何失去川普？」為題，提及賴清德總統一連串情勢誤判、錯誤決策，甚至每月花新台幣180萬元聘請親川普公司，反而讓台灣失去川普的支持。國民黨立委王鴻薇表示，惠頓甚至直指賴總統被羞辱地拒絕過境美國，又批評副總統蕭美琴，這說法太令人憤怒，總統府為何不反駁，賴總統不可默認惠頓說法。
王鴻薇在臉書諷刺，惠頓描述的這一切，太令人憤怒，太讓人為賴清德，蕭美琴抱屈，這一定是假訊息，甚至不排除是中國從中運作破壞台美關係。針對破壞台美關係的錯假訊息，賴總統必須嚴正駁斥，否則弄假成真，傷害台美之間感情。
王鴻薇說，到目前為止，總統府或外交部居然都沒有針對惠頓的說法提出駁斥，會讓人以為賴總統或外交部竟然都默認了這些讓我方極為難堪的情事。建議總統府不能再繼續拖延下去，賴總統延後參訪絕對不是因為美國拒絕過境羞辱賴總統，而是真的賴總統心繫災民為了防災而改變行程。蕭美琴副總統也是華府最佳外交官，絕對不容惠頓隨便貶抑。
王鴻薇說，拜託總統府一如以往趕快出來澄清，不要讓大家擔心受怕。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 懶人包／重啟核三吵什麼？ 爭議點、怎麼投、通過門檻一次看懂
▪ 整理包／第二波罷免名單出爐！823投票 7名立委選區報你知
▪ 24+1全數安全下莊 726罷免投票結果看這裡
▪ 圖解罷免／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言