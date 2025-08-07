美前顧問批賴清德、蕭美琴 王鴻薇諷：令人憤怒…總統府快澄清？

時代力量黨主席王婉諭在Threads表示，對此言論無法認同，大批網友在Threads公開譴責王義川似與市場脫節，表示2400元的粉底液在百貨化妝品櫃上僅是一般價格，非中、高價位以上的產品。

2025-08-07 09:01