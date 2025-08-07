聽新聞
要告了！ 羅智強批：苗博雅醜事做絕 替善良出一口氣
台北市議員苗博雅指控國民黨立委羅智強違法包圍地檢，力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑。羅智強昨批苗博雅造謠，要求苗博雅24小時內公開澄清與道歉，否則起告，苗博雅則反批羅智強胡鬧亂告人，濫用司法資源。羅智強今表示，24小時期限已到，說到做到，告苗博雅。
羅智強在臉書表示，24小時期限已到，不再與「苗造謠」囉嗦！
羅智強說，針對苗博雅在八炯納粹鷹舞台上，宣傳「大惡罷」，卻反過來造謠是羅智強「力挺納粹」，他已正式委請律師，對苗博雅提告。
羅智強說，大安區立委選輸，雞腸鳥肚的苗博雅輸不起，和大安罷團聯手搞大安惡罷，煽動社會仇恨，讓大安不安一整年。黃國昌因父喪面容憔悴，苗博雅冷血嘲笑黃國昌在博同情，被網友譙爆，苗博雅連道歉都還要反扣民眾「言者無心聽者有意」的帽子。
羅智強說，馬英九執行死刑苗博雅痛罵「拿死囚的血暖民調」，賴清德執行死刑他躲了好久後，竟說「國家還有更重要的事」。現在，站八炯納粹台要幫賴清德「打掉雜質」的苗博雅，被質疑納粹上身後，竟然反誣羅智強「力挺納粹」，這樣的政治投機客，他不會說苗博雅「作惡多端」，但絕對算得上是「醜事做絕」。
羅智強說，所以，他決定告苗博雅，「替善良出一口氣」，求償金額，由大家在脆集氣集讚決定，將來勝訴，他會將苗廢死賠的錢，全數捐給反廢死的公益團體，為枉死的善良百姓，爭個公道！
