要告了！ 羅智強批：苗博雅醜事做絕 替善良出一口氣

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
網紅閩南狼爆料，指一同參與挺罷免戰友八炯，私下想仿納粹方式煽動群眾行動。藍委羅智強今在臉書指控社民黨議員苗博雅未站出來譴責，苗反嗆，羅4月還曾在北檢聲援穿納粹裝、比納粹手式的國民黨青年，痛批「雙面小強」。圖／羅智強辦公室提供
台北市議員苗博雅指控國民黨立委羅智強違法包圍地檢，力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑。羅智強昨批苗博雅造謠，要求苗博雅24小時內公開澄清與道歉，否則起告，苗博雅則反批羅智強胡鬧亂告人，濫用司法資源。羅智強今表示，24小時期限已到，說到做到，告苗博雅。

羅智強在臉書表示，24小時期限已到，不再與「苗造謠」囉嗦！

羅智強說，針對苗博雅在八炯納粹鷹舞台上，宣傳「大惡罷」，卻反過來造謠是羅智強「力挺納粹」，他已正式委請律師，對苗博雅提告。

羅智強說，大安區立委選輸，雞腸鳥肚的苗博雅輸不起，和大安罷團聯手搞大安惡罷，煽動社會仇恨，讓大安不安一整年。黃國昌因父喪面容憔悴，苗博雅冷血嘲笑黃國昌在博同情，被網友譙爆，苗博雅連道歉都還要反扣民眾「言者無心聽者有意」的帽子。

羅智強說，馬英九執行死刑苗博雅痛罵「拿死囚的血暖民調」，賴清德執行死刑他躲了好久後，竟說「國家還有更重要的事」。現在，站八炯納粹台要幫賴清德「打掉雜質」的苗博雅，被質疑納粹上身後，竟然反誣羅智強「力挺納粹」，這樣的政治投機客，他不會說苗博雅「作惡多端」，但絕對算得上是「醜事做絕」。

羅智強說，所以，他決定告苗博雅，「替善良出一口氣」，求償金額，由大家在脆集氣集讚決定，將來勝訴，他會將苗廢死賠的錢，全數捐給反廢死的公益團體，為枉死的善良百姓，爭個公道！

納粹 苗博雅 羅智強

「納粹」攻防不斷…羅智強批造謠喊告 苗博雅回擊：濫用司法

遭苗博雅指力挺納粹青年 羅智強：不道歉就提告

苗博雅控羅智強「雙面小強」 藍營批惡意扭曲才該改名「苗造謠」

羅智強挺羅明才！823投票讓「三無總統」再輸一次

相關新聞

普發現金還有變數？ 韌性特別預算突自行政院會議程中抽調

立法院通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」已經總統公布後生效，明定全民普發現金一萬元，行政院預計今天...

美前顧問批賴清德、蕭美琴 王鴻薇諷：令人憤怒…總統府快澄清？

美國國務院前外交顧問惠頓撰文「台灣如何失去川普？」為題，提及賴清德總統一連串情勢誤判、錯誤決策，甚至每月花新台幣180萬...

要告了！ 羅智強批：苗博雅醜事做絕 替善良出一口氣

台北市議員苗博雅指控國民黨立委羅智強違法包圍地檢，力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑。羅智強昨批苗博雅造謠，要求苗博雅24小...

新聞眼／普發現金欲拒還迎 賴政府搞曖昧

七二六大罷免失利，綠營也出現了是否要調整路線，在民生利多議題不再和在野黨堅壁清野等相關討論。針對普發現金一萬元，賴總統昨...

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

時代力量黨主席王婉諭在Threads表示，對此言論無法認同，大批網友在Threads公開譴責王義川似與市場脫節，表示2400元的粉底液在百貨化妝品櫃上僅是一般價格，非中、高價位以上的產品。

影／內閣改組傳言不斷 鄭英耀：政務官應「進退優雅、進退雍容」

726大罷免全案零通過，坊間要求賴政府負責聲浪不斷，輿論亦傳出內閣改組傳言。教育部長鄭英耀今天表示，「進退優雅、進退雍容...

