快訊

台積電盤中創1170元新高…美國設廠效應助攻、聯電同業低迷

為什麼有些衣服洗了會變小一號？一次看懂縮水原理及補救方法

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市長盧秀燕。 聯合報系資料照
台中市長盧秀燕。 聯合報系資料照

民進黨立委王義川近日在節目中砲轟台中市長盧秀燕，指其勘災全妝出鏡，並嘲諷用2400元的粉底液：「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，並疑似做出不雅動作，讓時代力量黨主席王婉諭忍不住在Threads發文，表示對此言論無法認同。大批網友也在Threads公開譴責王義川似與市場脫節，指出2400元的粉底液在百貨化妝品櫃上僅是一般價格，非中、高價位以上的產品。

王婉諭對於王義川拿盧秀燕的粉底液作文章表示無法認同，認為台灣社會對於女性在公眾議題的討論，可以停留在她的立場、論述及行為，而不是她的身材、外貌及妝容。同樣作為一位女性政治人物，比誰都明白這樣的感受。

當她們努力發言、推動政策，卻有人只在意她們今天穿了什麼、妝化得好不好、頭髮有沒有整理好。「你有看過哪一個男性政治人物，被問西裝多少錢、髮型好不好看嗎？」認為這是整個社會如何看待女性的問題。

王婉諭說，在政壇上可以激烈辯論立場，但不該攻擊個人的性別與外貌，「當每個人願意尊重彼此的時候，台灣的政治文化才能變得更成熟」、「我們才能成為一個真正的民主社會。」

不少人在Threads砲轟王義川跟社會脫節，居然拿雅詩蘭黛一瓶粉底液2400元來說嘴，有網友批「王義川是想再多得罪多少女生啊？」，認為一位市長用2400元的粉底很正常，又不是沒在賺錢，如果特別說她用240元粉底液，可能才會覺得是在刻意作秀，想讓人家覺得她很清廉。

許多網友還自我調侃，表示在發現市長用2400元一瓶的粉底液後，突然發現自己很奢侈；還有人透露，盧秀燕作為台中市市長，買的還不是同家品牌最高檔的粉底液，其他諸如肌膚之鑰等知名品牌的粉底霜、粉底液可能都破萬，「他（王義川）不就昏倒？」

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

盧秀燕 王義川 王婉諭

延伸閱讀

「青鳥女神」蔡瑞珊形象翻車！澀谷牽手已婚張鐵志 昔「無縫懷孕」黑歷史再被起底

沈玉琳證實罹患血癌…高凌風、郭台銘弟弟都是 病友曝4差異

致敬王世堅勇於示警 楊蕙如：一個月後若罷免得勝 終生不評論政治

360度擺盪遊樂設施斷兩半！乘客重摔落地23傷 工作人員竟先逃

相關新聞

普發現金還有變數？ 韌性特別預算突自行政院會議程中抽調

立法院通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」已經總統公布後生效，明定全民普發現金一萬元，行政院預計今天...

美前顧問批賴清德、蕭美琴 王鴻薇諷：令人憤怒…總統府快澄清？

美國國務院前外交顧問惠頓撰文「台灣如何失去川普？」為題，提及賴清德總統一連串情勢誤判、錯誤決策，甚至每月花新台幣180萬...

要告了！ 羅智強批：苗博雅醜事做絕 替善良出一口氣

台北市議員苗博雅指控國民黨立委羅智強違法包圍地檢，力挺崇拜納粹的國民黨青年宋建樑。羅智強昨批苗博雅造謠，要求苗博雅24小...

新聞眼／普發現金欲拒還迎 賴政府搞曖昧

七二六大罷免失利，綠營也出現了是否要調整路線，在民生利多議題不再和在野黨堅壁清野等相關討論。針對普發現金一萬元，賴總統昨...

王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

時代力量黨主席王婉諭在Threads表示，對此言論無法認同，大批網友在Threads公開譴責王義川似與市場脫節，表示2400元的粉底液在百貨化妝品櫃上僅是一般價格，非中、高價位以上的產品。

影／內閣改組傳言不斷 鄭英耀：政務官應「進退優雅、進退雍容」

726大罷免全案零通過，坊間要求賴政府負責聲浪不斷，輿論亦傳出內閣改組傳言。教育部長鄭英耀今天表示，「進退優雅、進退雍容...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。