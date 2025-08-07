王義川諷盧秀燕用2400元粉底液 王婉諭難忍：有男性政治人物被問髮型嗎？

民進黨立委王義川近日在節目中砲轟台中市長盧秀燕，指其勘災全妝出鏡，並嘲諷用2400元的粉底液：「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，並疑似做出不雅動作，讓時代力量黨主席王婉諭忍不住在Threads發文，表示對此言論無法認同。大批網友也在Threads公開譴責王義川似與市場脫節，指出2400元的粉底液在百貨化妝品櫃上僅是一般價格，非中、高價位以上的產品。

王婉諭對於王義川拿盧秀燕的粉底液作文章表示無法認同，認為台灣社會對於女性在公眾議題的討論，可以停留在她的立場、論述及行為，而不是她的身材、外貌及妝容。同樣作為一位女性政治人物，比誰都明白這樣的感受。

當她們努力發言、推動政策，卻有人只在意她們今天穿了什麼、妝化得好不好、頭髮有沒有整理好。「你有看過哪一個男性政治人物，被問西裝多少錢、髮型好不好看嗎？」認為這是整個社會如何看待女性的問題。

王婉諭說，在政壇上可以激烈辯論立場，但不該攻擊個人的性別與外貌，「當每個人願意尊重彼此的時候，台灣的政治文化才能變得更成熟」、「我們才能成為一個真正的民主社會。」

不少人在Threads砲轟王義川跟社會脫節，居然拿雅詩蘭黛一瓶粉底液2400元來說嘴，有網友批「王義川是想再多得罪多少女生啊？」，認為一位市長用2400元的粉底很正常，又不是沒在賺錢，如果特別說她用240元粉底液，可能才會覺得是在刻意作秀，想讓人家覺得她很清廉。

許多網友還自我調侃，表示在發現市長用2400元一瓶的粉底液後，突然發現自己很奢侈；還有人透露，盧秀燕作為台中市市長，買的還不是同家品牌最高檔的粉底液，其他諸如肌膚之鑰等知名品牌的粉底霜、粉底液可能都破萬，「他（王義川）不就昏倒？」

