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韓官員：川李會8月登場 不討論南韓在台海角色

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
南韓總統李在明8月將與美國總統川普舉行峰會。 (歐新社)
南韓總統李在明8月將與美國總統川普舉行峰會。 (歐新社)

南韓「韓民族日報」六日引述一名南韓政府高官報導，美國總統川普與南韓總統李在明預定八月稍晚舉行的雙邊峰會中，不會討論南韓在中國大陸入侵台灣時扮演的潛在角色。

該官員被問到「川李會」討論中國侵台時韓方角色的可能性時說，中國侵台是「假設情況」，「所以我們不會討論」。韓民族日報說，台海美中爭端的火藥桶，首爾正對一切台海相關議題保持距離，表明將謹守其「務實外交」策略。

在試圖敲定川李會細節的工作層級會談中，美國代表據傳曾表示，美方不會提起南韓在中國侵台時潛在角色的議題。川李會確切日期預料很快會宣布，有報導稱預定八月最後一周舉行。

韓民族日報說，鑑於六月初上任的李在明政府強調「務實外交」作為其外交政策支柱，韓方前述立場可以想見。李政府打算維持韓美同盟，同時強化南韓與中國作為戰略夥伴的關係。觀察家因此說，就算川李會後聯合聲明提及台海，其措辭也將不脫早已表達過的照本宣科立場。

美韓領袖聯合聲明首次提及台海是在二○二一年五月，美國時任總統拜登與南韓時任總統文在寅在華府舉行領袖峰會，發表聯合聲明強調維持台海和平穩定的重要性。拜登二○二三年四月也與南韓時任總統尹錫悅舉行雙邊會談，會後聯合聲明指出，美韓元首重申維護台海和平穩定重要性。

此外，南韓外交部長趙顯在三日刊登的華盛頓郵報專訪提及「中國給鄰國造成一些困擾」等言論，引發中國官方媒體表明不滿後，南韓總統辦公室和外交部也積極緩頰。

南韓六月總統大選前，美國時代雜誌五月底曾刊出李在明專訪，他被問及若中國侵台是否協助台灣時，回答「等外星人入侵地球時，我會思考這個問題」。他也曾稱，中國與台灣的問題跟南韓「有何關係」。

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