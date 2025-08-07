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駁「失去川普」說法 顧立雄：台美深度合作

聯合報／ 記者李人岳林銘翰／台北報導
美國Anduril公司創辦人Palmer Luckey（左），5日致贈國防部長顧立雄無人機模型。 圖／國防部提供
美國Anduril公司創辦人Palmer Luckey（左），5日致贈國防部長顧立雄無人機模型。 圖／國防部提供

美國國務院前資深顧問惠頓近期投書，質疑民進黨政府一連串政策讓台灣與美國總統川普漸行漸遠。國防部顧立雄昨表示「這個說法並不公允」；他強調，包括軍售台美訓練交流等，都顯示台美對於維護區域安全都有高度共識，外界的評論不盡周延，不足以反映台美間的深度合作。

顧立雄昨參加軍人節敬軍活動記者會後受訪指出，Altius-600M攻擊型無人機迅速交運，後續也會有相關特別預算規畫，還有台美之間訓練交流，在在都可以顯示台美之間對於維護區域安全、和平穩定，有非常高度共識，也符合雙方的核心利益。

他強調，美國也希望我們強化自我防衛能力決心，在這同時，台灣也會跟區域友盟國家加強軍事交流訓練與合作；這些部分都顯示，我方認為台美關係還是堅若磐石。

不過，民眾黨立院黨團總召黃國昌認為，民進黨過去是否踩錯邊，全體國人都看得很清楚，「二○一九年踩錯邊，二○二四年又踩錯另外一邊」，但還是希望大家共同做政府的後盾，也希望執政黨把在野黨當成夥伴。

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