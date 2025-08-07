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李大維：若是次敏感城市 美方很歡迎賴總統過境

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
外交部前部長李大維（右）認為，美方會希望賴清德總統（中）過境時，能到較不敏感的城市。圖為兩人2017年出席亞太文化日。 圖／聯合報系資料照片
外交部前部長李大維（右）認為，美方會希望賴清德總統（中）過境時，能到較不敏感的城市。圖為兩人2017年出席亞太文化日。 圖／聯合報系資料照片

外交部前部長李大維昨天接受網路節目「齊有此理」專訪時表示，美方衡量台灣總統過境事宜時，會考慮當下國際環境中是不是有棘手問題要解決，若賴清德總統過境一些比較次敏感的城市，他認為美方會很歡迎。

美國國務院前資深顧問惠頓日前撰文，提及賴政府一連串失策，導致台灣與美國總統川普漸行漸遠；而賴政府為改善與川普的關係，雇用新公關公司，但效果恐適得其反。

李大維說，台灣從來不敢對美國押寶，在孔家掌握對美外交的時代已有兩次教訓，近年來台灣從來不敢隨便押寶；至於有人指責台灣押寶民主黨的拜登政府，他說，過去就是拜登執政，當然要跟他打交道，同時我方也不敢輕視共和黨，兩黨內只要對台灣好的都是朋友，不會、也不應該押寶。

本報系上月中旬獨家報導，賴總統將於本月初訪問巴拉圭等三友邦，並過境美國紐約和達拉斯，總統府始終沒有證實；直到上月廿八日，總統府發言人郭雅慧表示，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢，賴總統近期暫無海外訪問安排。外媒報導川普拒絕賴總統過境紐約，我方否認。

曾經手接洽前總統陳水扁二○○六年「迷航之旅」的李大維指出，過境美國的地點選擇和待遇，要看地主國美方當下所處環境是否讓她覺得頭痛，要是還好，幅度就會比較放寬。

李大維表示，美國現在手上有談判中的對等關稅、烏克蘭戰爭、加薩走廊人道危機、伊朗核問題，及美中關稅，加上川普說不定年底還要訪問中國；他猜，美國人會說他們挺忙的，賴總統要過境能不能稍微簡單點，例如到比較沒這麼敏感的城市，「你們稍微避一下」。

台灣鞏固中南美邦交 符合美國戰略利益

李大維舉例，紐約對美方來說是敏感度最高的過境地點；德州達拉斯或是到亞利桑那州鳳凰城，或許對美方來說敏感度較低；若賴總統過境一些次敏感的城市，他認為美方會很歡迎，此外，川普政府仍認為台灣鞏固在中南美洲的邦交國，符合美國戰略利益。

台灣與美國還在就關稅稅率拉鋸，李大維說，不要低估川普的智慧，台灣對於美國的國家利益來說有著不可取代的價值，川普自然曉得、也不會輕易浪費台灣牌，台灣不用太擔心被川普犧牲掉。

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