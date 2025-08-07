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柯文哲66歲生日撤告誹謗 鍾小平道歉

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔林麗玉葉德正／台北報導
昨天是柯文哲六十六歲生日，民眾黨發言人吳怡萱（左）、張彤（右）穿自製的生日快樂T恤為柯慶生。記者黃義書／攝影
昨天是柯文哲六十六歲生日，民眾黨發言人吳怡萱（左）、張彤（右）穿自製的生日快樂T恤為柯慶生。記者黃義書／攝影

民眾黨前主席柯文哲被控貪汙，去年收押之前，民眾黨發言人吳怡萱認為台北市議員鍾小平指控柯收賄三、四億元說法不實，代柯遞狀自訴鍾涉誹謗罪；台北地院昨提解柯文哲，與鍾小平對簿公堂，庭審四十分鐘，柯撤告，鍾為了沒有百分百查證致歉。

柯文哲昨天六十六歲生日，民眾黨支持者「小草」在法庭周圍大喊「平安健康」。吳怡萱表示，假設鍾說的是真實，檢察官何不把鍾列入證人？民眾黨另一發言人陳智菡說，柯是非常心軟的人，所以同意和解，鍾應該對和解內容鄭重道歉。

鍾小平庭後證實柯文哲已無條件和解。鍾說，柯文哲在法庭內表示，在看守所裡看了幾十本書，希望社會能和解共生；柯還抱怨賴清德總統，指民進黨把民眾黨打成「中共同路人」，柯也罵了林俊言檢察官。

鍾小平說，一開庭，法官就希望他們和解，柯基於藍白合作、基於整個社會大和解願意撤告，他自己則對於沒有百分百查證向柯致歉。

不過，對於鍾小平受訪稱「藍白合、社會大和解」，民眾黨北市議員陳宥丞痛批，鍾小平再次醜陋的呈現，什麼叫「言而無信、小人之心、欺人太甚」。陳宥丞痛批，鍾小平在法庭內承諾願道歉，柯文哲也念在鐘小平誠意，就先行同意和解，沒想到鍾小平在庭外用藍白合等名義當作遮羞布，好像和解是為顧全大局，完全無視自己違法亂紀跟法院上承諾道歉。

柯文哲 鍾小平

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