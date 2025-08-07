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中國電動車龍頭比亞迪接觸立委 黃國昌：水很深

聯合報／ 記者林銘翰蔡晉宇林怡秀／台北報導

中國電動車龍頭比亞迪（ＢＹＤ）叩關台灣車市，傳出積極透過代理商太古集團接觸朝野立委。民眾黨立法院黨團總召黃國昌昨天表示，整起事件「水很深」，三立新聞與其點名民眾黨，不如先去問自家陳姓主管，為何負責邀約餐敘，卻又找狗仔偷拍帶風向。

三立電視昨天發出聲明表示，該名主管已經停職接受公司調查，當事人也針對此案向公司自請處分。

針對外界質疑三立電視主管參與餐會卻又批評餐會一事，三立電視表示，該篇報導由同業媒體揭露，外界質疑三立聯手同業設局，實屬荒謬揣測，更不符合媒體作業常理；經與當事人約詢後，當事人表示當日為受邀參與，並協助邀請政界友人與會，並非由他作東，絕無設局一事，當事人也向公司自請處分。

民眾黨立法院黨團昨舉行記者會，黃國昌受訪時表示，「這家電動車汽車廠，沒有跟民眾黨任何委員有接觸，相關事情我們一無所知」，可能因為民眾黨只有八席立委，所以在對方眼中只是「小蘿蔔」、不是很重視。

黃國昌說，三立新聞的政論節目點名民眾黨，甚至還要他直播給大家看，「這場密宴我沒有參加，如何直播給大家看？」他質疑，三立該名主管除了有高階職務，還要邀約立法院處長吃飯，然後再打電話給進口車商，「這是現在三立兼職的範圍嗎？只能說水很深，絕對要徹查到底，臭不可聞。」

此外，經濟部長郭智輝昨拜會民進黨立法院黨團。據轉述，談及比亞迪汽車是否開放進口議題，郭智輝明確表態，經濟部絕不會放手，讓資安與國安有疑慮的汽車進入國內市場；民進黨立委也贊同經濟部此原則立場。

比亞迪 黃國昌

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