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廣島原爆80周年年 我駐日代表李逸洋首獲邀出席紀念典禮

聯合報／ 記者張文馨／台北報導
駐日代表李逸洋（右三）昨天首度出席廣島市和平紀念儀式，他表示，自一九四七年廣島市首次舉辦以來，台灣今年首次受邀，意義重大。中央社
駐日代表李逸洋（右三）昨天首度出席廣島市和平紀念儀式，他表示，自一九四七年廣島市首次舉辦以來，台灣今年首次受邀，意義重大。中央社

昨天是廣島原爆八十周年，外交部發言人蕭光偉表示，我國駐日本代表李逸洋偕駐大阪辦事處處長洪英傑等人出席「廣島和平紀念典禮」，並與廣島市長松井一實寒暄互動；日本時事通信社報導，李逸洋會後稱「希望往後每年都能參加」。

這是我方首度受廣島市邀請並出席這項典禮。時事通信社報導，八十年前，美國投下原子彈後，一些從日本統治下的台灣遷往廣島工作或學習的台灣人，受到了原子彈的襲擊，李逸洋向這些受害者表示慰問，並說：「戰爭沒有贏家。我呼籲人們以史為鑑，將和平的珍貴銘記於心。」

九日「長崎和平紀念典禮」，也將由李逸洋偕駐福岡辦事處處長陳銘俊等人出席。

蕭光偉指出，本次和平紀念典禮展現自由、民主、和平與人權的核心價值，我國首次出席別具意義，外交部對日方的規畫及安排，表達由衷謝忱；台灣作為國際社會負責任且愛好和平的一員，將持續與理念相近的國際夥伴攜手合作，共同致力守護全球及區域的和平、穩定與繁榮。

廣島 長崎 李逸洋

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