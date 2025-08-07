新聞眼／普發現金欲拒還迎 賴政府搞曖昧

七二六大罷免失利，綠營也出現了是否要調整路線，在民生利多議題不再和在野黨堅壁清野等相關討論。針對普發現金一萬元，賴總統昨天「政院將依立院通過特別條例提預算」一番話，看似為朝野和緩氣氛踏出了第一步，但究竟是真心和解，或是緩兵之計，仍待觀察。

民進黨檢討七二六第一波大罷免失利原因，除了連諸多綠營自己人都未必認同的「中共介入太深」原因外，不少綠營內意見都認為，多放假、軍人加薪等民生利多法案，立院表決時民進黨全都投反對票，成為硬傷；尤其反對普發現金一萬元，與多數民意背道而馳，更是重傷。

八月廿三日，馬上要再戰第二波罷免。此硬傷不解決，在主客觀情勢未變的情況下，綠營對八二三罷免結果自然沒樂觀本錢。

民進黨區域立委在第一線直接面對民意，感受最直接，也在日前率先丟出姿態放軟的風向球。台南立委林俊憲就指出，若要解套，就要開啟理性對話，例如以刺激消費、社會福利的觀點談排富發放，或許能找到朝野都能接受的方案。

林俊憲的主張看似仍有模糊空間，但相對於七二六之前，綠營對藍白主張普發現金言必稱「政策買票」、「反對到底」，如今出現「朝野都能接受方案」字眼，仍可見其轉折。

賴總統昨天說法，更讓外界嗅到綠營態度可能出現轉圜的味道。如果經歷首波大罷免的重大挫敗，能讓賴政府激發出新思維，不再強硬與在野對撞，也可謂塞翁失馬，焉知非福。

不過，當媒體詢問政院是否如數編列普發現金一萬元的二三五○億元經費，行政院秘書長龔明鑫昨天說，特別預算要觀察美國總統川普今天的說明，「再稍微等一下」。對於普發一萬元，行政院是否聲請釋憲的底牌至今未掀，加上傳出擬增「排富條款」，如今還要「等川普」，仍然充滿變數。

因此，外界也不免質疑，賴的說法與政院做法可能是唱雙簧，或者，是民進黨在七二六大敗後學乖了，避免在八二三罷免案投票前與多數民意對幹，先留伏筆，以拖待變，等八二三結果出爐後再作最後決定，否則，賴總統昨天不須拐彎抹角，大可直接講出關鍵字，「依立院通過特別條例，普發現金一萬元」。

執政黨固然有其盤算，但韌性特別條例既已生效，普發一萬元是白紙黑字的條文，行政院本應依法編列特別預算；若要有所變更，也必須待特別條例修正後才能調整，這才是法治國的正常運作。更何況，七二六已然展現主流民意，民進黨政府若還想機關算盡，不怕再被多數民意狠狠教訓？

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