普發一萬有轉圜？賴總統：政院將提特別預算

立法院通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」已經總統公布後生效，明定全民普發現金一萬元。身兼民進黨主席的賴清德總統昨在民進黨中常會首度表態指出，行政院將依立法院審議通過的特別條例，提出特別預算案，並送到立法院審議。

賴清德的說法，是否代表賴政府先前不認同普發現金一萬元的態度已有轉圜，引發外界揣測。

不過，行政院秘書長龔明鑫昨表示，美國白宮預告川普總統在台北時間今天凌晨四時卅分將有新消息要宣布，因此對於特別預算的部分，還要觀察川普的說明，「再稍微等一下」。

美國政府上周公布台灣關稅稅率百分之廿，行政院長卓榮泰宣示要在一周內提出特別預算案，各界預期將在今天行政院會中討論通過，但到昨天下班為止，特別預算案仍未納入今天院會議程。龔明鑫說，行政院會在最短時間內做最快評估，看特別條例或預算需不需要做修正，希望能愈快幫助企業界。

賴總統在民進黨中常會說，台美雙方已完成技術性磋商，談判團隊仍與美方進行後續談判；行政院將在近日、依立法院審議通過的特別條例提出預算案，送到立法院審議。

國民黨立委賴士葆表示，特別條例就是法律案，既然已經三讀，就沒有卓榮泰所說的空間在，應趕快提出特別預算送到立院，如果普發現金的特別預算二三四○億元有打折，國民黨立院黨團就會退回該預算。

賴士葆指出，現在大家都需要這筆一萬元，尤其接下來可能面臨產業無薪假問題；政府怎麼認定失業、怎麼扶助失業勞工、企業貸款是否展延，這些因應措施，都要思考進去。

至於普發現金是否「排富條款」，國民黨文傳會主委林寬裕表示，國民黨立場很清楚，支持行政院依立法院通過、且總統府公布生效的法律實施政策，只要符合這些原則，國民黨都會支持。

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