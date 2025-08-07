普發現金1萬元有眉目了 賴總統表示政院將提特別預算送立院審議

普發現金有眉目，賴清德總統昨（6）日表示，行政院將依立法院審議通過的特別條例提出特別預算，並送到立法院審議。由於立法院通過的特別條例版本含普發現金1萬元，外界解讀，總統說法代表普發現金1萬元再往前邁進一步。

民進黨昨日舉行中常會，身兼民進黨主席的賴總統在會中表示，美方所提關稅是動態過程，台灣會盡力爭取降低關稅。

政府對普發萬元現金態度

賴總統指出，行政院將於近日依立法院審議通過的特別條例，提出特別預算案，並送到立法院審議。在審議通過前，行政院將儘快提出因應措施方案，即時給予國內可能會受到衝擊的產業與民眾支持與協助。希望立法院朝野都能支持通過，讓特別預算儘速執行，協助台灣產業與民眾因應此次美國新的關稅政策。

立法院日前三讀《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，包含全民普發現金1萬元，行政院長卓榮泰曾於7月中表示，三讀通過版本，特別預算規模將達5,450億元，歲計賸餘不夠用，須舉債1,014億元才能發現金，「舉債普發1萬元，在我內心非常交戰。」

卓榮泰當時表示，希望赴立院向立委報告，保留一絲絲起死回生機會。至於是否將提救濟手段，他說，將會勇敢承擔《憲法》賦予的憲政責任。

不過726大罷免結果，24席國民黨立委全數保住席次，重挫執政黨士氣，黨內將矛頭指向政院對普發現金態度曖昧，興起檢討聲浪。外界高度關注，行政院究竟會不會執行普發現金，怎麼發？會發多少？都成為外界討論焦點。

卓榮泰7月底針對特別條例宣布，政院不提覆議，但未來將適時提出釋憲。

賴總統昨日則表示，政院將依立院通過版本提出特別預算，呼籲朝野支持。

政院先前針對普發現金備有三套劇本。首先，若政院選擇接受立院三讀法案，朝普發現金1萬元研擬，但可能會思考修改特別條例，提出折衷方案，例如訂出排富條款，以降低舉債額度。

第二套劇本是全民普發現金、不排富，但同樣為財政穩健考量，會考慮調降發放額度，例如在提出預算書，規劃調降至全民普發5,000元，以避免舉債。

第三，行政院提出釋憲，決定不普發現金。如同先前卓榮泰所說，依《中華民國憲法》第70條與《預算法》第91條規定，立院若擬以法律案、預算案增加歲出時，須徵詢行政院意見，但立法院並未依此程序辦理，若走到釋憲這步，普發現金恐再陷法律戰。

商品推薦