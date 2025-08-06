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接見烏克蘭國會議員 韓國瑜：民主國家應加強合作

中央社／ 台北6日電
烏克蘭國會議員克尼亞日茨基（Mykola Kniazhytskyi，另譯：克尼茨基）（左）率跨黨派國會議員團訪台，6日午後拜會立法院長韓國瑜（右），雙方進行交流。圖／中央社
烏克蘭國會議員克尼亞日茨基（Mykola Kniazhytskyi，另譯：克尼茨基）（左）率跨黨派國會議員團訪台，6日午後拜會立法院長韓國瑜（右），雙方進行交流。圖／中央社

立法院韓國瑜今天接見烏克蘭國會議員克尼亞日茨基等烏克蘭跨黨派國會議員團，韓國瑜表示，自2022年烏俄戰爭爆發以來，區域衝突持續擴大，顯示全球地緣政治風險升高，民主國家間應加強合作，共同面對挑戰。

立法院長韓國瑜今天在民進黨立委陳冠廷、國民黨立委陳永康、民眾黨立委劉書彬等人的陪同下，接見歡迎烏克蘭國會議員克尼亞日茨基（MykolaKniazhytskyi，另譯：克尼茨基）率領的跨黨派國會議員訪團。

韓國瑜在致詞時表示，烏克蘭跨黨派國會議員於戰火中親自不遠千里來台，殊為不易，其為捍衛國家主權與人民安全所付出的努力與代價，感動全體台灣人民。

韓國瑜指出，過去3年半來，台灣政府與民間持續關注烏克蘭局勢，並對烏克蘭提供人道援助與實質支持，累計捐款金額已逾1億3000萬美元，雖非鉅資，惟足以彰顯台灣人民對烏克蘭民主抗戰的關切與支持。未來台灣將持續密切關注其戰後重建與未來發展，並與烏克蘭進一步深化雙邊關係。

韓國瑜表示，自2022年烏俄戰爭爆發以來，區域衝突持續擴大，2024年以哈衝突升溫，2025年起印巴邊境緊張升高，近期更傳出泰、柬軍事摩擦，以及亞美尼亞與亞塞拜然的對立情勢，顯示全球地緣政治風險升高，民主國家間應加強合作，共同面對挑戰。

韓國瑜指出，他代表立法院及台灣人民，向烏克蘭國會代表團表達崇高敬意，並期盼烏國早日恢復和平與秩序，讓主權、安全與人民福祉得以長遠維護。

克尼亞日茨基表示，身為民主國家的國會議員，訪問中華民國立法院有如回到「民主之家」，感到格外親切。此次代表團成員來自烏克蘭不同政黨，體現該國政治制度的多元與包容。他指出，此行目的在於深化台烏雙邊關係，期盼雙方在能源、國防安全及戰後重建發展等領域強化合作。

克尼亞日茨基指出，過去中國對台、烏發展雙邊關係施加諸多壓力，甚至阻撓烏克蘭在台灣設立代表處。此次該團訪台，就是要改變這種不合理的打壓，不應再屈從於共產政權的逼迫。

克尼亞日茨基表示，烏克蘭跨黨派國會議員聯袂訪台的情況極為罕見，這充分展現烏克蘭盼與台灣加強各領域合作的堅定決心。面對來自俄羅斯、中國、伊朗與北韓等威權國家的聯合挑戰，台、烏同為民主國家應團結一致，共同抵禦外來侵略。

克尼亞日茨基指出，烏克蘭誠摯感謝台灣人民與政府長期以來的支持及人道援助。期待烏克蘭與台灣也能攜手合作，扭轉中國長期以來對台烏發展友好關係的不當干預，建立更緊密且具建設性的夥伴關係。

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