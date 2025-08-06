民眾黨捐黨慶小物150萬助南部賑災 柯文哲首度缺席將設「柯P圖書館」

民眾黨下周舉行六周年黨慶，前主席柯文哲將首度缺席，民眾黨今天公布活動主視覺，同時也透露將設置「柯P圖書館」。民眾黨主席黃國昌表示，面對國家機器的壓迫與政治打壓，民眾黨將用行動向全體國人證明沒有被打倒，反而會在壓力中更加茁壯。

民眾黨下午舉行黨政聯繫會議，會後由黃國昌、秘書長周榆修、新聞部主任吳怡萱、文宣部主任李頂立舉行記者會，說明六周年黨慶活動相關規劃。黃國昌致詞時表示，民眾黨六周年黨慶以「勇敢」為主軸，號召支持者及黨員為台灣的未來勇敢下去。

黃國昌指出，民眾黨去年黨慶以「F5，台灣重新啟動」為主軸，柯文哲希望藉此促進朝野合作、強化台灣社會和諧，透過「清廉、勤政、愛民、愛鄉土」的堅定信念捍衛民主自由，然而卻被黨檢媒的「綠色複合體」關押至今，民眾黨在過去一年遭到國家機器政治追殺，從司法到媒體進行鋪天蓋地的抹紅與抹黑。

黃國昌說，民眾黨全體黨公職與支持者從未屈服，始終堅守崗位不畏風雨跟打壓，持續透過行動展現民眾黨的堅韌與價值，一次又一次證明民眾黨是台灣社會改革不可或缺的一部分，「我們的支持者、小草們從未離開，這就是我們繼續走下去的最大力量。」

黃國昌指出，民眾黨為台灣歸通許多重要改革，包括修正財政收支劃分法，還有制定吹哨者保護法、不法關說罪及棄保潛逃罪，以至於兒虐加重處罰、攸關公務員職場霸凌等修法，持續兌現柯文哲競選期間的承諾，也協助民進黨完成曾經對社會的許諾。

黃國昌提及，面對美國政府即將上路的關稅政策，民進黨政府的表現卻是進退失據、慌張失措，而在過去一段時間當中，中南部接連遭受風災、雨災重創，民進黨錯誤推動的光電政策，早已讓國土遭到嚴重蹂躪，大量廢棄光電板至今仍未清理，環境傷害仍然還在不斷擴大。

黃國昌說明，作為一個負責任的在野黨，民眾黨將在黨代表大會提出台灣民眾黨「2025能源韌性與公正永續決議文」，因為再多的大內宣、美化文字都無法掩蓋真相，唯有誠實才是最好的政策。

李頂立表示，黨慶活動現場將設置互動區與攤位，並且針對核三公投規劃科普互動區，同時也將設計3坪大空間的圖書館，展示柯文哲在看守所閱讀的書籍，至於六周年黨慶推出的紀念小物，分別也將150萬元所得分別捐至嘉義縣、台南市丹娜絲颱風賑災專戶，還有高雄市社會局社會救助專戶，希望協助受災鄉親重建家園。