民眾黨立委兩年條款下周攤牌 黃國昌：執行柯文哲意志做出有智慧決定

民眾黨下周日舉行黨代表大會，預計討論立委兩年條款存廢，民眾黨主席黃國昌今天表示，自己會貫徹前主席柯文哲的意志，民眾黨本來就是大鳴大放的政黨，大家有意見都可以提出來激盪，屆時他也會清楚表達個人立場，就是尊重柯文哲的規劃與想法。

民眾黨立委黃珊珊上午在臉書發文表示，柯文哲常說要相信「眾人的智慧，會超越個人的智慧」，「一個人走得快，一群人走得遠」，不管是從北市府時期再到立法院，民眾黨始終依循這樣的信念前行，民眾黨團早已建立完善制度，確保未來在問政品質、地方服務工作無縫銜接。

民眾黨下午舉行黨政聯繫會議，針對立委兩年條款存廢議題，黃國昌受訪時表示，不管是現任8位立委，還是接任的8位人選，甚至是更後面的排序，都是民眾黨延攬的優秀人才，「每一位不分區被提名人，都是台灣社會各領域的優秀人才，否則也不會被民眾黨提名。」

黃國昌說，有關兩年條款的問題，自己已經數度被詢問，他會執行柯文哲的意志跟決定，民眾黨本來就是大鳴大放的政黨，大家有意見都可以提出來交流激盪，這樣的傳統也一點都沒有改變，黨代表基於職責有權利提案，相信大家會做出有智慧的決定，「我也會清楚表達個人立場，就是尊重並執行柯文哲當初的規劃與想法。」

此外，民眾黨立委張啓楷有意挑戰嘉義市長，他昨天在直播節目提出「藍白先兄弟登山各自努力，未來再依民調結果做決定」。黃國昌表示，有關公職人員選舉提名條例，民眾黨將會提請黨代表同意，接下來就會組成選對會進行相關提名作業。

黃國昌說，對於民眾黨而言，2026年把最多人才送進公職，在台灣各角落為選民提供服務、實踐更多政治抱負與理想，相信這個目標非常明確。