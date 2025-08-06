災後重建特別條例明政院討論 陳金德：預算規模整理中

行政院會明日將討論「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」草案，政務委員陳金德表示，包括內政部、經濟部、農業部及交通部等相關部會都有提出需求，架構已經初步完竣，不過具體的特別預算金額還在陸續整理中，明天將在院會中正式提出。

此外，為加強工班量能，行政院雲嘉南災後復原前進指揮所協調教育部，動員成功大學、臺南大學、高雄醫學大學、中山大學與正修科技大學等五所位於南部的高等學校，整合其校內合作之工班資源，組成至少十組技術團隊，優先投入臺南後壁區的修繕與拆除工作。

指揮官政務委員陳金德表示，為因應部分地區施工能量尚未到位的狀況，特別透過教育部協調全國各大專校院，媒合其簽約合作的營造工班加入災區現場工作，這項跨部會、跨院校的協作機制，不僅有效強化人力，也展現了學術單位在公共服務上的關鍵角色。

指揮所表示，自2025年7月30日設立以來，在短短一周內即整合中央交通部、經濟部、農業部、內政部等工程與基礎建設相關部會資源，並連結在地政府系統與產業公協會，建立起系統性支持架構，推出多項針對性措施，涵蓋民宅修繕、補助申請、廠商媒合、弱勢戶扶助等多元層面，初步成果已逐步顯現。

現階段的重建重點包括五項措施：家園復原慰助金、中央機關專責協助、上工津貼補助、媒合簽約獎勵金，以及營建廢棄物由政府負責。這些方案相互配合，從資金補助到人力媒合，再到廢棄物清運，全方位支持災後家園重建，並特別強調對弱勢族群的協助，政府將全額負擔低收入與中低收入戶的修繕或拆除費用。

陳金德強調，五大措施以臺南市為試點，不僅簡化流程，也提高工班媒合成功率，並透過教育部支援人力，進一步補強災區工程能量。今天起將展開臺南以外地區的推動行動，指揮所將持續深入嘉義與雲林地區，與地方公所合作，依據各地需求調整作法，協助災民早日重建家園。

家園復原慰助金方面，行政院於7月18日核定計畫，提供災民即時經濟支援，依受損面積核發每戶5萬至10萬元不等的補助，行政院公布之災區範圍統一適用，並已撥付地方政府20億元經費。截至8月5日，臺南市及嘉義縣市共受理2萬6,889件申請，核發3,918件。

另一方面，指揮所整合交通部、經濟部、內政部、農業部等十餘個中央工程機關，與臺南市政府工務、水利、交通等單位組成技術團隊，深入17個行政區支援災屋修繕。目前已洽定138家廠商投入災區修繕，民眾登記媒合意願達1320戶，已完成媒合接洽612戶，其中71戶完成簽約、15戶已進場施工。

為提高修繕能量並保障工程進度，政府也提供「上工津貼補助」，針對進場協助修繕的廠商，依損壞面積發給1.5萬至3萬元不等的津貼；已完成修繕的業者，如可提出佐證資料，也可追溯申請。此外，災民若於8月17日前與媒合廠商完成簽約，政府將加碼2萬元獎勵金；若選擇拆除不再重建者，委由政府媒合並於9月底前完成拆除，拆除費用由政府全額負擔；自行雇工者則補助2萬元。

災後廢棄物清運方面，政府也積極處理石綿等具潛在風險之建材，目前台南與嘉義地區已清理4萬5,650公噸廢棄物及872公噸石綿建材，未來對於政府媒合廠商進行民宅修繕產生的營建廢棄物，也將由政府負責清運，協助營造廠商排除施工障礙，提升整體修繕效率。