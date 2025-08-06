關稅罩頂投資陷觀望？投資台灣方案實施 經部：爭取台廠根留台灣

行政院核定投資台灣三大方案2.0，自6日起公告實施。經濟部表示，現已掌握36件投資案，以半導體相關、電子資訊、食品物流等產業為主。經濟部表示，在對等關稅下，一般中小企業要赴美國投資很困難，盼爭取產業繼續在台灣投資。

受到美國對等關稅影響，經濟部官員坦言，很多業者都有致電詢問投資三大方案，但目前掌握案僅36件，很多業者表示因為關稅不確定性，對未來投資計畫先hold住，抱持觀望。

據透露，目前掌握案僅36件，以半導體相關、電子資訊、食品物流等產業為主，也有投資額度不低的外商企業。經濟部規畫在本周進行2件、下周進行1件投資案之聯合審查。未來預計約有33件提出申請。

經濟部投資台灣事務所營運長陳明珠表示，在美國高關稅下，預期與台積電（2330）相關供應鏈有機會赴美投資，一般中小企業要去美國投資不容易，因為成本太高了。經濟部政務次長何晉滄表示，赴美投資要「以大帶小」才有可能，中小企業很難單打獨鬥去美國。

自2019年為因應美中貿易戰及協助廠商升級轉型，政府開始推動「投資台灣三大方案」，提供融資優惠、土地租金優惠、加速水電取得、稅務專屬服務、預核引進移工等優惠措施，截至今年7月止共吸引1,678家、2兆5,396億元的企業投資。投資台灣三大方案2.0在行政院核定後，經濟部修正作業要點公告後，今日正式上路。

經濟部表示，目前落實投資達888家業者，投資額達1兆1,300億元；但有企業會申請計畫變更、展延，最後有122家企業因疫情缺工缺料、未獲得貸款、或市場低迷等因素中止投資，金額1,185億元，占核定總投資金額的4%。另外，有668家投資還在進行中。