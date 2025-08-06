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普發現金1萬元發不發？龔明鑫回應了

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
行政院秘書長龔明鑫。記者蘇健忠／攝影
行政院秘書長龔明鑫。記者蘇健忠／攝影

賴清德總統6日於民進黨中常會時提到行政院將於近日內依立法院審議通過的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，提出特別預算案，並送到立法院審議。外界關心政院是否真要編列預算，行政院秘書長龔明鑫今日表示，仍須觀察美國總統川普即將公布的貿易政策。若川普針對美國對台課徵的20%暫時性關稅或ICT產品關稅有任何變化，行政院將立即評估特別條例與預算是否需要調整，「再稍微等一下」。

據了解，白宮已預告川普將於台北時間明天凌晨4點30分發布新聲明。龔明鑫坦言，目前尚不清楚川普即將宣布的內容是否與台灣有關，他本人也未參與相關談判，只能密切關注後續發展。

至於232條款對我方稅率的潛在影響，經貿談判辦公室副總談判代表顏慧欣表示，不能將232調查的結果視為台美談判的最終成果。她指出，相關議題彼此連動，未來稅率將取決於台美談判進展及美方對我方提案的反應。

顏慧欣進一步說明，232條款與對等關稅雖為不同議題，但如歐盟、日本等國也常將兩者合併納入談判，我方亦採相同策略。由於美台貿易逆差有很大部分來自資通訊產品，而這類產品正被納入232調查，我方希望能整體協調，爭取具競爭力的稅率。

針對台積電傳出將赴美投資3,000億美元的消息，龔明鑫表示，政府尊重企業全球布局的自主性，相關訊息應由企業自行對外說明，政府不會代為宣布或背書。他強調，企業海外投資並不代表外移，很多時候是能力延伸，國內投資反而有增無減，政府樂觀其成。

另有關美國阿拉斯加州長鄧利維日前聲稱，台灣將向阿州採購600噸天然氣，龔明鑫證實雙方確實簽有合作備忘錄（MOU），並強調若能分散天然氣供應風險、市場多元且價格合理，政府會予以評估。

川普 美國 關稅 國安 龔明鑫 232條款 賴清德 民進黨 資通訊

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