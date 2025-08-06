轟鍾小平道歉柯文哲拿這名義遮羞 民眾黨議員怒送曲棍球：要不要吞？

國民黨議員鍾小平曾在政論節目影射民眾黨前主席柯文哲收賄、甚至傳鹹濕簡訊，被柯控告加重誹謗，今開庭鍾小平稱未百分百查證當庭向柯致歉獲撤告。不過鍾小平庭後受訪扯藍白合社會大和解，引發白營不滿。

民眾黨北市議員陳宥丞痛批，鍾小平再次醜陋的呈現，什麼叫「言而無信、小人之心、欺人太甚」。

陳說，他剛剛下訂了曲棍球，會寄到鍾小平辦公室，請他自己找機會看看，曲棍球跟他的臉皮哪個比較耐磨？沒拿出證據、沒誠意道歉、食言而肥，要不要吞曲棍球？

柯文哲涉京華城等案，鍾小平去年9月曾在政論節目稱「如果給他錢，大概5億裡的3、4億是阿北的錢」，還稱柯涉傳鹹濕簡訊給女記者等語，被柯透過律師控告加重誹謗，今開庭時，鍾小平坦言「沒有百分之一百查證」，當庭向柯文哲「致歉」獲撤告。

不過鍾小平開完庭後受訪時又稱，和柯文哲談的條件就是在媒體鏡頭前表示歉意，柯文哲認為社會應該要大和解，願意撤案，他自己有做基本查證，但沒有百分百查證，基於藍白合、基於整個社會大和解「我願意跟他（柯文哲）致歉。

陳宥丞痛批，今日鍾小平在法庭內承諾願道歉，柯文哲也念在鐘小平誠意就先行同意和解，沒想到鐘小平在庭外用藍白合等名義當作遮羞布，好像和解是為顧全大局，完全無視自己違法亂紀跟法院上承諾道歉！

陳宥丞說，去年9月，民眾黨在北院外聲援柯文哲，當時國民黨還沒感受到「今日柯文哲、明日任何人」，大多有良心或道義的政治人物選擇不隨民進黨起舞，唯獨少數國民黨民代，為聲量打蛇隨棍上，有些在議會監督可受公評，但像鍾小平直接在電視上含血噴人說：「依他老江湖經驗的判斷，京華城有3至4億公關費是柯文哲的錢。」就是落井下石、無中生有、造謠抹黑！