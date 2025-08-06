影／民眾黨創黨六週年 黃國昌：周日將分享「柯P的3坪圖書館」

民眾黨黨政會議後記者會下午在民眾黨中央黨部舉行，針對周日(10日)台灣民眾黨黨代表大會暨創黨六週年「為台灣再勇敢一次」活動內容進行說明，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、文宣部主任李頂立、新聞部主任吳怡萱等出席。

民眾黨創黨六週年、同時也是創黨主席柯文哲生日，現任黨主席黃國昌下午宣布，今年黨代表大會暨六週年活動，將在10日於桃園會展中心舉行，主題定調為「勇敢」，活動當天會開設「柯P的3坪圖書館」，分享柯文哲在獄中閱讀的書籍、書單。