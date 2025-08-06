影／民眾黨創黨六週年 黃國昌：周日將分享「柯P的3坪圖書館」
民眾黨黨政會議後記者會下午在民眾黨中央黨部舉行，針對周日(10日)台灣民眾黨黨代表大會暨創黨六週年「為台灣再勇敢一次」活動內容進行說明，民眾黨主席黃國昌、秘書長周榆修、文宣部主任李頂立、新聞部主任吳怡萱等出席。
民眾黨創黨六週年、同時也是創黨主席柯文哲生日，現任黨主席黃國昌下午宣布，今年黨代表大會暨六週年活動，將在10日於桃園會展中心舉行，主題定調為「勇敢」，活動當天會開設「柯P的3坪圖書館」，分享柯文哲在獄中閱讀的書籍、書單。
針對民眾黨建黨六週，黃國昌表示在黨代表大會上，將主動提出台灣民眾黨「2025年能源韌性與公正轉型決議文」，強調民眾黨主張環境永續、能源轉型並進，強化能源韌性、調和供電結構、落實氣候治理、捍衛人民健康、厚植國土韌性、守護自然環境，並建立公開透明的公正轉型計劃，在風災、雨災中南部鄉親受苦，因為民進黨錯誤的政策，光電板對於台灣環境造成傷害，到今天都還在持續的擴大，更強調面對國內外重要的挑戰，當執政的民主進步黨治理無能、治國無方，施政一片空白，沒有基本的擔當來面對這些挑戰的時候，台灣民眾黨6歲，我們要告訴全台灣社會，不僅僅是台灣民眾黨會繼續勇敢的下去，同時，也值得所有的台灣人民共同的勇敢面對。
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