鍾小平稱柯文哲撤告為藍白合 民眾黨嗆：良心被狗啃

有關民眾黨前主席柯文哲自訴妨害名譽，台北市議員鍾小平今天與其當庭和解結案，民眾黨發言人吳怡萱表示，柯文哲選擇放下仇恨跟對立，反觀鍾小平事後良心被狗啃，持續為了自身聲量製造話題，由此凸顯君子跟小人的差別，「我明年會很努力地讓他變成平民。」

針對鍾小平影射收受賄款，柯文哲先前自訴妨害名譽，台北地方法院今天開庭，雙方當庭達成和解結案。鍾小平事後受訪時表示，基於藍白合作應該大和解，而且他沒有百分之百查證，「柯文哲有高度，本案因和解已結案」，自己決定公開向大眾說明，筆錄先交給律師可以公開。

不過，此言一出，引發民眾黨支持者不滿。民眾黨下午舉行黨政聯繫會議，民眾黨主席黃國昌受訪時說，這就是大家認識熟悉的柯文哲，委任律師本來要求先道歉再簽撤回狀，結果柯文哲當場選擇放下跟原諒，就是希望向社會傳遞清楚訊息，「台灣不要這麼對立撕裂，還有很多重要的事情等著大家團結去做。」

黃國昌說，柯文哲基於心存善量，當場就簽下了撤回狀，「至於出來後發生的事情，很多支持者跟黨公職不滿，老實說我也很不滿。」

吳怡萱表示，柯文哲在庭上展現高度，選擇放下仇恨跟對立，反觀鍾小平良心被狗啃，由於今天的法庭沒有公開審理，社會大眾無法看到「大街罵人小街道歉」的嘴臉，儘管鍾小平當庭像柯文哲道歉，事後受訪卻扯到藍白合與民眾黨家務事，為了自身聲量製造話題，凸顯君子跟小人的差別。

吳怡萱直言，在眾人督促的情況之下，鍾小平勉為其難地道歉，如果還要持續利用公共人物的話語權帶方向，「明年我會很努力地讓他變平民。」