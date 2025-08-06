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普發一萬要來了？賴總統：政院將依立院通過特別條例提預算

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普發一萬要來了？ 賴清德：政院將依立院通過特別條例提預算

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統。圖／聯合報系資料照片

賴政府是否普發現金一萬受關注。身兼民進黨主席的賴清德總統今天在民進黨中常會表示，美方關稅對台灣產業與民眾勢必會帶來新的挑戰，行政院將於近日內依立法院審議通過的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，提出特別預算案，並送到立法院審議。

賴清德指出，針對美國政府公布對台灣20%的「暫時性稅率」，目前台美雙方已完成技術性磋商，談判團隊仍在與美方進行後續談判，爭取更有利、更合理的稅率。

賴清德說，美方所提的關稅是動態的過程，台灣會盡力爭取，在守護國人健康、產業利益等原則下，盡力爭取關稅降低。關於特別條例，在審議通過之前，行政院將盡快提出因應的措施方案，即時給予國內可能會受到衝擊的產業與民眾支持與協助。

賴清德表示，希望立法院朝野都能支持通過，讓特別預算盡速執行，協助台灣產業與民眾因應此次美國新的關稅政策。

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