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柯文哲撤告鍾小平 新北藍議員：鍾不該成藍白並肩絆腳石

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市議員陳明義（左）與其子新北市議員陳世軒。圖／新北市議會國民黨團提供
新北市議員陳明義（左）與其子新北市議員陳世軒。圖／新北市議會國民黨團提供

民眾黨前主席柯文哲今天撤告台北市議員鍾小平國民黨新北市議員陳明義表示，8月6日是柯文哲的66歲生日，在國家紛擾且自身深陷司法不公之際，送了「和解」禮物盼社會和諧，他認為，鍾小平在北院外的發言還不夠，應展現誠意，用更慎重的方式公開向柯道歉「不該成為藍白並肩路上的絆腳石」。

陳明義說，柯文哲這一年來都在跟不公的司法奮戰，期間鋪天蓋地的故事、揣測、假想透過媒體、網路四處傳播，其中包含鍾小平的諸多不實說法，這些未證實的謠言，也早已漫天四散。陳明義說，鍾小平上午在北院外的說法，是在為自己找藉口，合理化自己的行為，絲毫沒有一點誠意，也難怪鍾小平的「道歉」不被民眾黨及民眾黨支持者接受。

陳明義說，台灣在賴清德政府上台後，社會長期撕裂，正因如此，藍白除了在國會有議題上的合作，726國民黨24位立委面臨大罷免，民眾黨也傾力協助，最後藍白攜手給賴政府一個教訓。

陳明義指出，歷經大罷免後，不見賴政府及民進黨檢討反省修補社會裂痕，反而還執意繼續製造對立與仇恨，陳明義認為唯有藍白合作，才有足夠的力量對抗獨裁的賴政府及民進黨，「鍾小平不該成為藍白並肩路上的絆腳石，在目前雙方濃厚的合作氛圍上，鍾小平更應該再次誠懇、公開向柯文哲前主席，一一為之前所說過的不實謠言致歉，並要得到民眾黨及民眾黨支持者的諒解。」

鍾小平 陳明義 民眾黨 柯文哲 國民黨

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