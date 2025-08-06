柯文哲撤告鍾小平 新北藍議員：鍾不該成藍白並肩絆腳石

民眾黨前主席柯文哲今天撤告台北市議員鍾小平，國民黨新北市議員陳明義表示，8月6日是柯文哲的66歲生日，在國家紛擾且自身深陷司法不公之際，送了「和解」禮物盼社會和諧，他認為，鍾小平在北院外的發言還不夠，應展現誠意，用更慎重的方式公開向柯道歉「不該成為藍白並肩路上的絆腳石」。

陳明義說，柯文哲這一年來都在跟不公的司法奮戰，期間鋪天蓋地的故事、揣測、假想透過媒體、網路四處傳播，其中包含鍾小平的諸多不實說法，這些未證實的謠言，也早已漫天四散。陳明義說，鍾小平上午在北院外的說法，是在為自己找藉口，合理化自己的行為，絲毫沒有一點誠意，也難怪鍾小平的「道歉」不被民眾黨及民眾黨支持者接受。

陳明義說，台灣在賴清德政府上台後，社會長期撕裂，正因如此，藍白除了在國會有議題上的合作，726國民黨24位立委面臨大罷免，民眾黨也傾力協助，最後藍白攜手給賴政府一個教訓。

陳明義指出，歷經大罷免後，不見賴政府及民進黨檢討反省修補社會裂痕，反而還執意繼續製造對立與仇恨，陳明義認為唯有藍白合作，才有足夠的力量對抗獨裁的賴政府及民進黨，「鍾小平不該成為藍白並肩路上的絆腳石，在目前雙方濃厚的合作氛圍上，鍾小平更應該再次誠懇、公開向柯文哲前主席，一一為之前所說過的不實謠言致歉，並要得到民眾黨及民眾黨支持者的諒解。」