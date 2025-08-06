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傳政院明提「普發一萬」修正草案 納入排富條款？國民黨這樣說
行政院傳出將在明日院會提出「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案，擬將普發現金納入「排富條款」。國民黨文傳會主委林寬裕表示，國民黨的立場很清楚，支持行政院依照立法院通過、且總統府公布生效的法律實施政策，只要符合這些原則，國民黨都會支持。
此外，國民黨主席今年將改選，黨主席朱立倫拋出「期盼順利交棒」，引發議論。已表態參選黨主席的孫文學校總校長張亞中今受訪時引用英國首相邱吉爾的話「酒店關燈就該走人」，質疑朱任期到了就該走，不要說些模糊的話。
國民黨發言人楊智伃表示，台灣面臨經濟、能源、民主挑戰，朱立倫已多次強調希望順利交棒，面對823罷免、公投以及關稅議題，希望黨內同志能團結，一起用行動團結所有在野力量，用行動讓國人相信國民黨是有能力且負責任的政黨，可以幫助國人度過這三大挑戰，「行動的力量可能比只會說嘴還更有用」。
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