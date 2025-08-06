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曝民進黨鎖定盧秀燕..游淑慧轟綠熱議這1事:降智秀下限

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員游淑慧。（本報資料照片）
台北市議員游淑慧。（本報資料照片）

中南部豪雨部分地區災情嚴重，民進黨立委王義川日前調侃台中市長盧秀燕勘災照，還有政論節目拿盧市長的粉底液討論。國民黨議員游淑慧今砲轟，這是政論節目和政客「扭曲現形記」，直指現「民進黨全面鎖定盧秀燕」。

游淑慧今天在臉書說，最近threads上有一支討論盧市長化妝品粉底液的影片，上面瀏覽人次已有58萬人次，但下方留言絕大多數是「2400元粉底液怎麼了？」游淑慧痛批，政論節目與不分區立委管到「女生粉底液」，顯然大家覺得真的是「降智行為了」。

「管到人家粉底液？政論節目沒東西好談了嗎？」游嘆，有時候台灣政治對於女性還是有很偏頗的道德要求，就像之前批評徐巧芯身上穿戴數萬元名牌服飾，現在批評盧媽粉底液小小一瓶2400元。游說，這是女生用在皮膚上的東西，女生看的是符不符合膚質和好用，而不是政客「降智」的在節目上討論幾CC、多少錢。就像如果有男性政治人物自己花個幾十萬去治療生髮、幾百萬換台新車，也要拿到政論討論嗎？

游淑慧說，大家去看看那則threads下面的留言吧，看看這種降智的討論，觀眾真的買單嗎？但樂觀來想，如果連盧市長的粉底液都要罵，那就知道民進黨已提前開打2028，而且鎖定盧市長，把她當做2028賴清德的總統大選的最強對手。

游說，難怪關稅、救災兩相誤，因為執政黨立委還有空上政論搞笑、秀下限，

女生 游淑慧 民進黨

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