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民進黨：重視南島研究 提升台灣原住民議題發展

中央社／ 台北6日電
民進黨6日召開「2025國際原住民日」紀念記者會，邀請原住民與新住民團體與會。圖／中央社
民進黨6日召開「2025國際原住民日」紀念記者會，邀請原住民與新住民團體與會。圖／中央社

民進黨代理秘書長何博文今天說，8月9日是世界原住民族日，民進黨首次從南島原鄉的論述出發，與同為南島語族區域的新住民舉辦族語吟唱紀念活動，不僅呈現南島族群認同台灣、守護台灣主權的重要意義，也藉由對南島研究的重視，提升台灣原住民在國際各項議題的向上發展。

民進黨召開「2025國際原住民日」紀念記者會，邀請都蘭文化藝術團吟唱傳統古調，也邀請新住民竹韻揚聲樂團演出。民進黨立委陳瑩、伍麗華、羅美玲都出席記者會。

民進黨說，為彰顯世界各國原住民族的地位及權利，中央黨部今年首次嘗試從南島原鄉的論述出發，與同是南島語族區域的新住民，包括菲律賓、馬來西亞、印尼、越南，共同舉辦紀念活動。總統賴清德曾宣示，台灣原住民是台灣這片土地的主人，而台灣是南島語族起源地之一，南島原鄉論述，具有相當重要的國際戰略地位，更加凸顯台灣不屬於中國的事實。

何博文說，民進黨一直以來追求族群多元、平等融合，今年為紀念「世界原住民族日」，結合原住民族人以及來自東南亞的新住民朋友，紀念的不只是歷史，更是對未來的承諾，也象徵著全球對原住民族文化、語言、健康、教育與自決權利的尊重與保障。

何博文表示，台灣是小小多山的國家，在這裡有16個原住民族群，台灣也是南島語系發源關鍵地之一 。

何博文說，民進黨長期重視原住民族的權益與政策發展，像是原民會的成立、原基法以及原住民族語言發展法，根本上從組織到法制面都給予族人實質保障。近年來陸續成立約700多間的原住民族文化健康站，嘉惠全國原住民長者及家人。

他說，未來民進黨除了照顧原住民族人，也會持續關懷所有在台灣這片土地上生活的新住民，讓大家都能夠在台灣安居樂業。

伍麗華說，今年底台灣將舉辦首次的南島國際原住民族運動會，持續深化各南島民族與台灣之間良好的國際外交，也更加豐富台灣的歷史文化。陳瑩表示，全世界原民面臨土地被掠奪、語言消失的同樣問題，呼籲大家一起守護原住民。

羅美玲指出，原民部這次邀請新住民部一同舉辦記者會，不單單只是文化交流，而是身分認同跟歷史脈絡的連結。賴總統曾說，「台灣就是南島文化的起源地」，這點不需要懷疑，原住民與新住民在詞彙、文字、生活習慣有許多驚人相似之處。

新住民 民進黨 何博文 原住民族 馬來西亞

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