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北市女公關遭殺害…警政、司法備詢官員踢皮球 黃國昌連說三次難看

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
立委黃國昌今天在立法院社會福利及衛生環境委員會批評，警政署、司法院等備詢官員在備詢台上，對於新北市土城先生砍殺妻子、小姨子事件的真相釐清互踢皮球，「真的很難看、非常難看、非常難看」。記者沈能元／攝影
立委黃國昌今天在立法院社會福利及衛生環境委員會批評，警政署、司法院等備詢官員在備詢台上，對於新北市土城先生砍殺妻子、小姨子事件的真相釐清互踢皮球，「真的很難看、非常難看、非常難看」。記者沈能元／攝影

27歲谷姓女公關疑與前男友劉姓男子有糾紛，30日晚間在北市信義區威秀商圈A16地下停車場遇刺身亡。民眾黨立委黃國昌今天在立法院社會福利及衛生環境委員會批評，警政署、司法院等官員在備詢台上，對於該事件真相釐清，互踢皮球，「非常難看」。立委黃捷質詢時，警政署官員說，這起案件因家防官「剛好」沒看到家暴資料而未移送法官。黃捷驚呼，什麼叫「剛好沒看到？」。

立法院社福及衛環委員會今邀集衛福部、司法院、法務部、教育部、內政部警政署舉行『因應多起社會重大事件檢討「家庭暴力防治法」民事保護令制度及執行缺失，強化保護力作為』專題報告。

黃國昌指出，北市夜店女公關遭殺害一案，今年5月14日被害人與劉男（加害人）同居發生爭執，劉男對被害人掮耳光、掐脖子；5月16日被害人偷偷跑去驗傷、報案；5月21日警方協助向台北地院聲請暫時保護令。

但5月22日法官開庭時，卷內竟未附上「親密關係暴力危險評估量表」，也沒有驗傷單、傷勢照片等，只有被害人單方筆錄、無從判斷劉男的危害性，因此通知被害人補上相關證據，但未通報家防官與家防中心協助訪查。

黃國昌指出，法官於7月28日核發暫時保護令，命劉男不得對被害人騷擾、實施身體或精神上不法侵害之行為，但7月30日被害人遭前男友殺害。

黃國昌質詢，警政署何時將此家暴的刑事案件部分移送檢方？警政署副署長廖美鈴說，由於之前傳喚當事人沒有到案，所以經程序於7月31日移送檢方。

黃國昌說，「人（被害人）都死了」，家暴事件的被害人才移送檢方，「我聽到這感到十分驚訝」，警政署滿意這偵辦速度嗎？廖美鈴回覆，偵辦速度會加以檢討。

黃國昌繼續質詢，5月22日法官開庭時，卷內未附上「親密關係暴力危險評估量表」，也沒有驗傷單、傷勢照片等資料，這是真的嗎？廖美鈴說，驗傷單是被害人報案後隔二天（16日）才附上，這部分確實沒有一併附給法官。

黃國昌再請司法院說明，司法院少年及家事廳長鍾宗霖指出，法官沒有被害人筆錄等資料，但一旁的警政署副署長廖美鈴說，其中附有被害人筆錄。

對此，黃國昌大聲批評，今天警政署、司法院等備詢官員對該案件的基本事實都沒有掌握清楚，並在備詢台上互踢皮球，「真的很難看、非常難看、非常難看」，且法官7月28日核發暫時保護令已超過辦理案件2個月時間，要求司法院說明，鍾宗霖說，將進行調查一個月提出說明。

立委黃捷質詢表示，去年通報家暴案件13萬件，每年平均達16萬件，但強制處遇僅3000多件，占比2點多%，如何約束高風險份子，衛福部應該加強處理，尤其是土城案件法官沒有收到家暴資料而縱放加害人，警方是否能看到家暴資料？

廖美鈴說，派出所家防官可看到資料，但偵查員無法，這件案子是家防官「剛好沒看到」。黃捷說，怎麼叫「剛好沒看到」，廖美鈴說，目前研議往後將透過家防官整理家暴案件後提供給法官。至於，是否要開放權限給與其他案件偵辦人員，衛福部保護司長張秀鴛說，本月15日將舉行相關會議進行討論。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

法官 被害人 司法院

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