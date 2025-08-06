李大維：美方依然歡迎賴總統過境 「次敏感城市較佳」

外交部前部長李大維今天（6日）中午接受網路節目齊有此理專訪，稱美方衡量台灣總統過境事宜時，會考慮當下國際環境中是不是有棘手問題要解決，若賴清德總統過境一些比較次敏感的城市，他認為美方會很歡迎。

本報系上月中旬獨家報導，賴總統將於本月初訪問巴拉圭等三友邦，並過境美國紐約和達拉斯，總統府始終沒有證實；直到上月28日，總統府發言人郭雅慧表示，考量近日南部風災災後復原、與美對等關稅及區域情勢等，賴總統近期暫無海外訪問安排。

外媒則報導是美國總統川普拒絕賴總統過境紐約，對此我方否認。

曾經手接洽前總統陳水扁2006年「迷航之旅」的李大維分析現況指出，過境美國的地點選擇和待遇要看地主國美方當下所處環境是否讓她覺得頭痛，要是還好，可能幅度就會比較放寬。

李大維表示，美國現在手上有談判中的對等關稅、烏克蘭戰爭、加薩走廊人道危機、伊朗核問題，以及跟中國正在爭執的雙邊關稅，加上川普說不定年底還要訪問中國；他猜，美國人會說他們挺忙的，賴總統要過境能不能稍微簡單點，例如到比較沒這麼敏感的城市，「你們稍微避一下」。

李大維舉例，紐約對美方來說是敏感度最高的過境地點；德州達拉斯或是到亞利桑那州鳳凰城，或許對美方來說敏感度較低；若賴總統過境一些次敏感的城市，他認為美方會很歡迎。

李大維表示，川普政府仍認為台灣鞏固在中南美洲的邦交國，符合美國戰略利益。

以曾跟華府打交道的過來人身分，李大維呼籲要給此次對美談判關稅的小組支持和掌聲，也要外界不要低估川普的智慧，台灣對於美國的國家利益來說有著不可取代的價值，川普自然曉得也不會輕易浪費台灣牌，台灣不用太擔心被川普犧牲掉。

針對美國國務院前資深顧問惠頓稱，賴政府為改善與川普漸行漸遠的關係，雇用新公關公司，但效果恐適得其反。

李大維說，台灣從來不敢對美國押寶，在孔家掌握對美外交的時代已有兩次教訓，近年來台灣從來不敢隨便押寶，有人指責台灣押寶民主黨的拜登政府，他說，過去就是拜登執政，當然要跟他打交道，同時我方也不敢輕視共和黨，兩黨內只要對台灣好的都是朋友，不會也不應該押寶。