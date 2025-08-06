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竹縣罷免戰開打！藍白街頭挺林思銘 綠營偕罷團催票拚下架

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
民進黨立委范雲與新竹縣黨部昨晚舉辦「823新竹要光明」北埔場說明會，號召鄉親用罷免下架不適任的立委。圖／民進黨竹縣黨部提供
民進黨立委范雲與新竹縣黨部昨晚舉辦「823新竹要光明」北埔場說明會，號召鄉親用罷免下架不適任的立委。圖／民進黨竹縣黨部提供

第二波罷免投票將於8月23日登場，新竹縣立委林思銘成為此次焦點。藍綠雙方近期全面動員，支持與反對罷免的聲音在地方交鋒，林思銘與藍白青年站路口街講，民進黨立委范雲與竹縣黨部則深入地方開說明會，雙邊街頭熱戰開打。

國民黨籍立委林思銘昨與藍白兩黨青年代表站上街頭，包含國民黨前副發言人賴苡任、民眾黨新竹黨部副主委林碩彥的秘書李心然、竹北市民代表彭竣志以及新竹縣青年志工服務協會，共同上街頭站路口。

林思銘表示，罷免案為毫無正當性的政治操作，目的在打壓監督勢力，「不是我不認真，是民進黨怕被監督，選輸就想翻桌。」並強調這場罷免既勞民傷財，又撕裂社會團結，呼籲選民以選票反制惡意罷免風氣。

此次，也同步宣講「重啟核三公投」議題，主張從能源安全角度出發，應理性面對核能選項，不能再讓台灣陷入缺電與高碳排的雙重風險。

然而，支持罷免的民進黨與罷團則持不同觀點。民進黨立委范雲昨晚在北埔舉辦「823新竹要光明」說明會，直指林思銘在立院表現低落，出席率與質詢率皆為倒數，批評其違背客家人勤懇精神。她強調：「他連會都不去開，要怎麼守護新竹？」

對於公投案，范雲強調延役即是重啟，指核三已停止運轉，40年使用期限早已過，不但位於地震帶，核廢料亦無處去，風險與成本皆高，呼籲選民投下「不同意」核三公投票。

民進黨新竹縣黨部主委鄭朝方表示，罷免倒數18天，為凝聚更多支持的力量，他也責成新竹縣全體黨公職，不分選區、全力協助竹二，已有多位中央與地方的立委、議員即將投入竹二，呼籲用選票為新竹縣的未來發聲。

罷團呼籲，新竹應選出更好的人，志工一年來，風吹日曬雨淋，如今只差大家去投下「同意罷免」。志工們自己拚命，是想要繼續守護新竹這個家園，邀請所有選民一起守護竹縣美好的一切。

新竹縣國民黨立委林思銘與藍白兩黨青年代表，共同站路口呼籲第二選區民眾「反惡罷、護思銘」，強調要以選票反制惡意罷免的風氣。圖／立委林思銘辦公室提供
新竹縣國民黨立委林思銘與藍白兩黨青年代表，共同站路口呼籲第二選區民眾「反惡罷、護思銘」，強調要以選票反制惡意罷免的風氣。圖／立委林思銘辦公室提供

罷免 林思銘

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