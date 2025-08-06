台灣被指與川普漸行漸遠 黃國昌：民進黨政府兩度踩錯邊

美國對等關稅政策上路在即，國務院前資深顧問惠頓點名，台灣近年對美外交失敗、副總統蕭美琴荒謬至極。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，面對世界應該團結、爭取國際友人支持，民進黨過去是否踩錯邊，全體國人都看得很清楚，希望執政黨把在野黨當成夥伴。

惠頓（Christian Whiton）近日以「台灣如何失去川普」（How Taiwan Lost Trump）為題撰文，直指台灣與美國總統川普（Donald Trump）漸行漸遠，點名蕭美琴長期押寶民主黨籍美國前總統拜登、親近華府左派智庫，反而疏遠真正對台有實質幫助的共和黨，總統府府方卻以其「華府最具影響力大使」自居，可謂荒謬至極。

民眾黨立法院黨團上午舉行記者會，黃國昌受訪時表示，民眾黨向來的立場很清楚，各政黨面對內政可以有不同看法，透過政策主張相互辯論監督政府，然而對外關係應該團結、爭取國際友人支持，「因此在很多對外關係，我們並不是沒有意見，只是非常適度地提醒民進黨政府，權利在你們手上就好好做。」

黃國昌說明，針對我國外交及國防事務，民眾黨理解工作要很細膩，僅會針對貪腐、浪費進行把關監督，民進黨過去是否每次都踩錯邊，相信全體國人都看得非常清楚，「2019年踩錯邊，2024年又踩錯另外一邊，已經不知道要怎麼形容」，不過也還是希望大家能夠共同做政府的後盾。

黃國昌也說，民進黨政府不要忘記，台灣是一個民主國家，「今天吹的牛皮，明天都有可能會破」，還是要誠實地面對國人，執政者要把國人當國人，同時把在野黨當成夥伴，而不是把所有意見不同的人都歸類為雜質，只是透過操作大內宣，無法一直成功騙下去。