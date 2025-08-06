【即時短評】美日狂挖台灣護國神山 賴清德這回怎麼沉默了？

這兩天台積電又成為媒體報導的焦點，不是因為在技術上又有新的突破，而是因為台積電又被點名成台美關稅談判的籌碼，以及日商TEL在台子公司東京威力科創涉透過內鬼竊取台積電2奈米製程技術；但是到目前為止，最愛號稱「台美史上關係最好」、「台日友好」的賴政府都不吭聲，難道護國神山被掏空也不在乎？

民進黨長期以來就依靠形塑與美日的友好關係，好透過出口轉內銷來強化「抗中保台」執政主軸的正確性。但台灣耗費20億元響應參與大阪世博會，不要說不能以「台灣館」為名，場館內連台灣或Formosa文字與圖樣都不行；曾任美國國務院資深顧問的惠頓則撰文指出，賴清德政府為改善與美國總統川普漸行漸遠的關係，我駐美處以每月6萬美元雇用親川普的遊說公司來為台灣做戰略倡議，但恐適得其反。

其實，面對中國大陸打壓的國際現實，政府花大錢尋求更多國際人士的支持，盼能讓台灣有更多在國際發聲的機會，無可厚非；但民進黨卻刻意放大這樣的效果，企圖對內宣揚他們口中的「民主陣營」，最後卻是邦交國越來越少，就連前年傳出花400萬邀請來聲援台灣的英國前首相特拉斯，在去年的英國大選中也失利，不免令人好奇，這次另一位英國前首相強生也來挺台灣，民進黨政府又給了多少「見面禮」？

支持台灣的力道或許被放大還不打緊，挖台灣的牆腳就茲事體大。川普上任後，已經迫使台積電投資美國1650億美元，沒想到川普又聲稱，台積電預計投資美國3000億美元。上次台積電投資美國，賴清德總統說這成就台灣更大的實力，發揮「立足台灣，布局全球，行銷全世界」的目標，那這次川普明著拿台積電當關稅談判的籌碼，賴總統還覺得這是讓台灣更壯大？

TEL則是日本「晶片國家隊」Rapidus的重要夥伴，日本官方至今已提供Rapidus多達9200億日圓的直接金援，並在明年度預算又多編列1000億日圓；如今在Rapidus宣稱開發2奈米試產成功之際，卻傳出涉及對台積電竊密，台灣護國神山被日本國家隊深掘，賴總統人又在哪？

台灣要開拓國際空間，當然需要更多國際支持作為依托，但如果從依托變成了過度依賴，反被人看破手腳而軟土深掘，最後變成掏空台灣，賴總統還要繼續裝聾作啞，悶不吭聲？