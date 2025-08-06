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賴政府被指與川普漸行漸遠 顧立雄駁：說法有失公允

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國國務院前資深顧問惠頓，質疑民進黨政府一連串政策讓台灣與美國總統川普漸行漸遠，國防部長顧立雄強調，包括軍售、台美訓練交流等，都顯示台美對於維護區域安全都有高度共識。圖為美國Anduril公司創辦人Palmer Luckey致贈顧立雄無人機模型。圖／國防部提供
美國國務院前資深顧問惠頓，質疑民進黨政府一連串政策讓台灣與美國總統川普漸行漸遠，國防部長顧立雄強調，包括軍售、台美訓練交流等，都顯示台美對於維護區域安全都有高度共識。圖為美國Anduril公司創辦人Palmer Luckey致贈顧立雄無人機模型。圖／國防部提供

美國國務院前資深顧問惠頓近期投書，質疑民進黨政府一連串政策讓台灣與美國總統川普漸行漸遠，國防部長顧立雄今天質疑「這個說法並不公允」，他強調，包括軍售、台美訓練交流等，都顯示台美對於維護區域安全都有高度共識，外界的評論不盡周延，不足以反映台美間的深度合作。

顧立雄今天參加軍人節敬軍活動記者會，會後受訪指出，Altius-600M攻擊型無人機迅速交運，後續也會有相關特別預算規劃，還有台美之間訓練交流，在在都可以顯示台美之間對於維護區域安全、和平穩定，有非常高度共識，也符合雙方的核心利益。

顧立雄說，維持印太區域的和平穩定、維持台海現狀，是大家戮力追求的目標。他強調，美國也希望我方強化自我防衛能力決心，在這同時，台灣也會跟區域友盟國家加強軍事交流訓練與合作。

顧立雄說，這些部分都顯示，我方認為台美關係還是堅若磐石，他強調，這樣的一些評論都不盡完全、不盡周延，不足以反映台美之間特別是國防議題上的深度合作，以及台美之間面對共同核心利益時，展現出的應有作為。

顧立雄指出，美國在印太地區從事相關聯合演習行動，制止中國軍事擴張的企圖是非常明顯的，也同時反映出，台灣要盡速強化自我防衛能力的決心。

顧立雄並表示，國防部在國土安全韌性特別預算已經提出1100多億元，下半年也會提出一個特別預算，儘量以特別預算方式籌獲裝備，儘快完備戰力。會按照敵情威脅、聯合戰力規劃和財政裕度來編列特別預算，一定會達成賴總統的承諾，在明年達到GDP的3%以上，讓友盟國家看到自我防衛的決心。

川普 關稅 顧立雄 賴清德 台美關係

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