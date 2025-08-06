影／南部水患災情慘 黃國昌質疑台南市府挪用清淤款項
自丹娜絲風災以來，南部災區經歷數次水患，民眾黨立院黨團今天舉行「民進黨政績：光電板淹腳目 前瞻預算放水流」記者會，黨團總召黃國昌針對前瞻基礎建設中治水項目的執行狀況提出質疑。
黃國昌表示在總額逾8400億元的前瞻預算中，水環境建設高達2042億元，其中「水與安全」項目占945億，但重災區的嘉義、台南與高雄三縣市正是前幾年預算最多的縣市，卻也是災情最慘重的地區，更離譜的是台南市政府將清淤款項挪用，甚至連營建署問錢的去向都已讀不回。
黃國昌指出依照數據，台南市經費越砸越多，台南淹水的件數也越來越多，時間越來越長，這就是民進黨政府的治水。黃國昌說給台南市政府錢叫他們去做清淤，結果清淤的錢挪用，挪到其它的地方去，還浮報經費、隱匿剩餘款，叫台南市提報清淤進度還不提報，過去3年的期間，從109年、110年、111年編給各個地方政府清淤的經費大概5.9億，光台南就拿了8780萬。
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