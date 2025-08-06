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影／南部水患災情慘 黃國昌質疑台南市府挪用清淤款項

攝影中心／ 記者林俊良／即時新聞
自丹娜絲風災以來，南部災區經歷數次水患，民眾黨立院黨團今天舉行「民進黨政績：光電板淹腳目 前瞻預算放水流」記者會，黨團總召黃國昌（左）針對前瞻基礎建設中治水項目的執行狀況提出質疑。記者林俊良／攝影
自丹娜絲風災以來，南部災區經歷數次水患，民眾黨立院黨團今天舉行「民進黨政績：光電板淹腳目 前瞻預算放水流」記者會，黨團總召黃國昌（左）針對前瞻基礎建設中治水項目的執行狀況提出質疑。記者林俊良／攝影

自丹娜絲風災以來，南部災區經歷數次水患，民眾黨立院黨團今天舉行「民進黨政績：光電板淹腳目 前瞻預算放水流」記者會，黨團總召黃國昌針對前瞻基礎建設中治水項目的執行狀況提出質疑。

黃國昌表示在總額逾8400億元的前瞻預算中，水環境建設高達2042億元，其中「水與安全」項目占945億，但重災區的嘉義、台南與高雄三縣市正是前幾年預算最多的縣市，卻也是災情最慘重的地區，更離譜的是台南市政府將清淤款項挪用，甚至連營建署問錢的去向都已讀不回。

黃國昌指出依照數據，台南市經費越砸越多，台南淹水的件數也越來越多，時間越來越長，這就是民進黨政府的治水。黃國昌說給台南市政府錢叫他們去做清淤，結果清淤的錢挪用，挪到其它的地方去，還浮報經費、隱匿剩餘款，叫台南市提報清淤進度還不提報，過去3年的期間，從109年、110年、111年編給各個地方政府清淤的經費大概5.9億，光台南就拿了8780萬。

民眾黨立院黨團今天舉行「民進黨政績：光電板淹腳目 前瞻預算放水流」記者會，黨團總召黃國昌（右二）、立委張啟楷（右一）針對前瞻基礎建設中治水項目的執行狀況提出質疑。記者林俊良／攝影
民眾黨立院黨團今天舉行「民進黨政績：光電板淹腳目 前瞻預算放水流」記者會，黨團總召黃國昌（右二）、立委張啟楷（右一）針對前瞻基礎建設中治水項目的執行狀況提出質疑。記者林俊良／攝影
自丹娜絲風災以來，南部災區經歷數次水患，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天針對前瞻基礎建設中治水項目的執行狀況提出質疑，與會官員低頭研讀資料。記者林俊良／攝影
自丹娜絲風災以來，南部災區經歷數次水患，民眾黨立院黨團總召黃國昌今天針對前瞻基礎建設中治水項目的執行狀況提出質疑，與會官員低頭研讀資料。記者林俊良／攝影

台南 治水 黃國昌

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