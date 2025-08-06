影／南部水患災情慘 黃國昌質疑台南市府挪用清淤款項

自丹娜絲風災以來，南部災區經歷數次水患，民眾黨立院黨團今天舉行「民進黨政績：光電板淹腳目 前瞻預算放水流」記者會，黨團總召黃國昌針對前瞻基礎建設中治水項目的執行狀況提出質疑。

黃國昌表示在總額逾8400億元的前瞻預算中，水環境建設高達2042億元，其中「水與安全」項目占945億，但重災區的嘉義、台南與高雄三縣市正是前幾年預算最多的縣市，卻也是災情最慘重的地區，更離譜的是台南市政府將清淤款項挪用，甚至連營建署問錢的去向都已讀不回。