發文挺2年條款 黃珊珊：被提名人王安祥「是國會即戰力」

民眾黨「兩年條款」備受關注，民眾黨立委黃珊珊今發文表示，位於不分區第12名、中正大學教授王安祥參與她辦公室每周工作，從產業、勞工角度提供寶貴意見，「也許是素人，但絕不是新手，而是國會『即戰力』。」另黃也透露，明天將赴京華城案出庭作證，「相信黑暗終將過去。」

今天是民眾黨創黨6年，也是民眾黨前主席柯文哲生日。黃珊珊在臉書發文表示，6年前的今天柯主席將一群以「理性、務實、科學」作為理念號召夥伴集結並且一路實踐，民眾黨是新興政黨，柯常說要相信「眾人的智慧，會超越個人的智慧」，「一個人走得快，一群人走得遠」。因此，不管是從台北市政府時期到現在的立法院，民眾黨始終都依循這樣的信念前行。

黃珊珊說，從不分區立委被提名人名單的多元組成就可以見得，因為有「醫藥護理、勞工關係、新聞媒體、政治法律、資深民代」各種專業背景、不同地區出身的夥伴參與過去一年多的政策與討論，台灣民眾黨團才能組成最強戰力、超越藍綠的戰隊，為民眾監督政府、捍衛公益，「去年2月1日上任前，黨團已建立完善對應制度。」

黃珊珊指出，王安祥過去一年多來都參與她辦公室每周的工作會議、法案會議，也在她辦公室工作群組內，參與了解立法院每日動態和議事程序，更在多項議題及修法參與意見，對於財政委員會的業務也認真了解、學習，以確保未來問政品質、地方服務工作無縫銜接。

黃珊珊說，最近的台美關稅議題，在立法院召開公聽會，王安祥就從產業、勞工角度提供寶貴的意見與解決方法，「他也許是素人，但絕不是新手，而是國會『即戰力』。」

黃珊珊更透露，在這個特別，卻也艱難的時刻，阿北還在受苦，明下午，阿北的律師傳她去法院作證，「我幾個月都沒辦法去法庭旁聽（法官三月時以柯文哲聲請傳我當證人為由、不宜旁聽庭訊），我明天會據實陳述，也是幫助法院發現真實！」謝謝民眾黨主席黃國昌帶領民眾黨繼續「勇敢」堅定前行，相信黑暗終將過去，真相終將大白，台北市政府八年執政的光榮不容抹煞，「阿北，我們都在，等你回來！」