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台灣失去川普 醫揭關鍵「兩個女人」害慘賴政府

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
圖為賴清德總統（左）就職滿一周年，由副總統蕭美琴（右）陪同在總統府敞廳發表520談話。本報資料照片
圖為賴清德總統（左）就職滿一周年，由副總統蕭美琴（右）陪同在總統府敞廳發表520談話。本報資料照片

美國國務院前資深顧問惠頓指台灣過去親拜登，並點名副總統蕭美琴也是導致台灣失去美國總統川普的原因。醫師、時事評論家沈政男認同該論點，更進一步指出，蕭是受蔡英文影響，賴清德只是循蔡的做法，川普就把帳算在賴政府頭上了。

沈政男指出，惠頓撰文分析何以賴政府不受川普歡迎，特別點名「戰貓」蕭美琴指她在美外交上幫倒忙，其實就是蕭與她背後的蔡英文在台美外交上反映了他們的意識形態與價值觀，有類似新左派傾向，正好與川普所代表的新右派格格不入。

而新左派與新右派，所關注的不是傳統的政治與經濟領域，而是二戰後，尤其是60年代以後興起的種族、文化、性別、環保、外交等議題；川普剛好對新左派所抱持的觀點與做法，嗤之以鼻，因此權力在握後，掀起了一波美國政經社的巨變。

他進一步表示，川普對於「運動須以生理性別區分男女」、「對美國好多名校大學下重手扭轉其反猶太校園文化」等就是右派觀點；而新左派核心的價值就是保障弱勢、促進平等、容許歧異。你看蔡英文執政8年，是不是最關心這一類議題？

台灣在蔡英文帶動下出現所謂的「亡國感集團」就是類似概念，形成了一大批關心新左派議題的個人與團體，產生逆向歧視，也就是原本的弱勢團體受到保障後，反過來霸凌原本的主流團體。蕭美琴雖無明顯成形的主張，但仍是受了蔡影響。。

沈政男說，川普的「讓美國再度偉大」說穿了，就是要把美國人的脖子，從往左看，往右邊扭回來。但民進黨政府在蔡英文和蕭美琴兩人主導下，從拜登時期往左看，到了川普上任，脖子似乎轉了回來，實際上卻只是用斜眼往左看。

而賴清德偏偏左邊右邊搞得不是很清楚，只是依循蔡英文的做法，用了她的蕭美琴當副手，川普當然就把帳算在賴政府頭上了。沈也重申呼籲，賴清德必須走出蔡英文的陰影，走出自己的路，因為蔡英文那一套現在已經行不通了。

關稅 沈政男 台美關係

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