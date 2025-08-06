7月縣市長聲量TOP 10出爐！「他」好評影響力最高

風災、罷免的試煉

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點7月縣市首長十大聲量排行榜，並新增一項指標「好評影響力」，也就是綜合網路聲量與好感度數據，透過加權計算，生成0至5分之間的分數，分數越高代表「好評影響力」越高。

7月許多上榜首長與大罷免或風災有關，對此，中國文化大學廣告學系教授鈕則勳認為，盧秀燕為保台中盧系三子，反罷免火力直攻總統賴清德，形塑分庭抗禮之勢，話題性高拉抬聲量，加上藍軍期待有人登高一呼，她的做法滿足藍營支持者期待，因此聲量最高。

No.10 黃敏惠｜好評影響力2.67

翻攝FB／勇媽阿惠 - 黃敏惠

颱風丹娜絲是1958年有完整紀錄以來，第一個登陸嘉義縣的颱風，對嘉義市造成嚴重災情，嘉義市長黃敏惠7月首次進榜，聲量高峰便是與丹娜絲有關；勘災行程中，黃敏惠踩到水溝蓋，整個人往後仰「重摔在地」，引起不少網友擔心，「勇媽保重，辛苦了」、「沒撞到頭吧？看安全帽都掉了，市長加油」。

高雄市長陳其邁率隊支援嘉義，黃敏惠激動與他相擁的畫面成為網友討論焦點，不少網友稱讚，「同島一命，救災不分藍綠」；但也有人認為，「看出來了，下一任要出來選總統的是陳其邁，在鋪路了」。

No.9 張麗善｜好評影響力2.54

翻攝FB／張麗善

雲林縣長張麗善因應丹娜絲颱風造成嚴重農損，積極投入救災協調工作，成為輿論關注焦點，聲量隨之飆高。雲林縣幅員廣大、為台灣重要糧倉，農業產值名列前茅，災後中央與地方的協調也牽動各界目光。總統賴清德親赴雲林勘災，強調「不分藍綠」攜手救助，但張麗善公開質疑中央救助標準，呼籲中央儘快比照台南市、嘉義縣將雲林縣列為「全品項、免現勘」，協助農民盡快復耕，減少損失，做到真正的不分藍綠。正面聲量多聚焦於張麗善積極為農民爭取權益，是負責任的地方首長；反面聲音則批評張麗善全程臭臉、言詞針對，質疑她藉機操作藍綠對立。

No.8 謝國樑｜好評影響力2.49

基隆市長謝國樑聲量高點與罷免有關，前罷免謝國樑團體的發言人李晏蓉轉任民進黨立委助理，引發「公民運動是否變質」的爭議，網友正反激辯，有人質疑政治操作、失去初衷，也有人認為參與政治本屬正常流動。謝國樑也透過幕僚回應，他表示，尊重每個人對於工作的選擇，祝福她。

不少人在大罷免投票前將謝國樑罷免案拿出來討論，鈕則勳分析，7月政治主議題聚焦於風災與罷免，謝國樑與風災關聯不大，罷免的部分雖然有罷免未過關的經驗，讓不少人討論希望從中獲取一些成功經驗，謝國樑也為遭到罷免的基隆立委林沛祥站台輔選，但攻擊火力沒有特別強，導致他的好評影響力最低。

No.7 徐榛蔚｜好評影響力2.52

花蓮縣長徐榛蔚聲量高點在圍繞她與丈夫、國民黨立委傅崐萁的爭議有關，正面聲音多來自支持者強調徐榛蔚在地方建設、災後重建的努力，認為罷免行動帶有政治操作色彩，甚至有網友表示，「花蓮需要穩定發展，不能被外力干擾」：反對聲浪則聚焦於地震賑災善款分配不透明、政策執行效率不彰，以及質疑縣府資源被用於政治動員，有網友批評，「用納稅錢救罷免」、「地方派系壟斷」等，並認為罷免是民意對長期積弊的反撲。這種正反交鋒，使得事件不僅止於地方政治，更成為全台輿論關注的焦點，推升聲量至高峰。

No.6 張善政｜好評影響力2.69

桃園市長張善政的聲量高點也與丹娜絲颱風有關，面對強颱來襲，桃園市政府採取分區停班停課的決策，引發社會高度討論。正面聲音認為，張善政依據氣象局數據，針對沿海高風險地區停班課，展現科學理性與負責任態度，獲得部分網友支持。然而，負面意見則聚焦於「一市兩制」造成市民困擾，許多上班族與家長批評政策混亂，認為分區標準不明、溝通不足，導致民怨沸騰。這波聲量高峰來自於正反意見交鋒激烈，反映出民眾對於災害應變政策的高度敏感。

No.5 陳其邁｜好評影響力2.67

翻攝FB／陳其邁

高雄市長陳其邁聲量高點出現在7月8日，他率領高雄市救災團隊馳援受颱風重創的嘉義，並與嘉義市長黃敏惠在災區擁抱，展現跨黨派合作與人道精神。有支持網友表示，「把政治擺一邊，天然災害大家共同扶助，是我們生長在這塊土地上所有的台灣人之美德」、「做了政治人物最好風範」。也有部分聲音質疑他是否顧此失彼，認為高雄自身亦有災情，應優先照顧本地市民。國民黨立委柯志恩等人提出「幫別人，自己市民卻憂滅村」的批評，引發正反討論。整體來看，正面聲量以感謝與肯定為主，負面則聚焦於資源分配與地方責任，反映出網路輿論對於政治人物救災行動的高度關注與多元期待。

No.4 侯友宜｜好評影響力2.68

新北市長侯友宜7月聲量高點主要與颱風假、大罷免行動有關。丹娜絲颱風襲台，7月7日因北北基桃未宣布颱風假，侯友宜與其他首長臉書遭網友灌爆，正面意見認為市府依據氣象專業、堅持標準，展現穩健領導；但更多網友批評決策不近民情，甚至出現「大罷免大成功」等激烈反彈，質疑首長無視民眾通勤安全。

此外，多位國民黨立委7月13日舉辦反惡罷說明會，侯友宜出席並呼籲大家踴躍出來投票，「不出來投票就是支持罷免，不投票就不是朋友、不是『厚友誼』了」，也引發諸多聲浪。

No.3 黃偉哲｜好評影響力2.58

翻攝FB／黃偉哲

台南市長黃偉哲7月聲量特別突出，一改過去始終無緣前三的情況，本月首次躍升至聲量第三名。台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇分析，颱風重創台南，賴清德現場勘災與災民互動獲得網友高度關注，一旁陪同的台南市長黃偉哲聲量連帶被提升，所以這次聲量才擠進前三名。

7月台南遭逢颱風丹娜絲重創，造成大規模淹水、停電，網友討論熱烈，負面聲量集中在市府救災反應過慢、部分地區長時間無電無水。另一方面，也有網友認為天災無法完全歸咎於市府，肯定基層人員與志工努力，並呼籲外界給予更多體諒。正反意見激烈交鋒下，黃偉哲一度因災後應對而陷入輿論漩渦。

No.2 蔣萬安｜好評影響力2.88

7月全台「大罷免」議題發酵，尤其台北市多達5位立委深陷罷免風波，成為輿論焦點。身為台北市大家長的市長蔣萬安第一時間親自輔選、站台，展現黨內團結與領導力，加上在罷免議題中的高曝光度與發言態度，也引起不少網友關注與討論，成為近期政壇聲量飆升的重要指標人物。

劉嘉薇分析，蔣萬安替立委站台，甚至陪同5位立委投票，獲得不少好評，黨內地位有抬升，成為重要意見領袖，因此蔣萬安不僅總聲量高，正面聲量也高，所以整體好評影響力高。

No.1 盧秀燕｜好評影響力2.83

台中市長盧秀燕7月聲量高峰與大罷免和普發現金假訊息有關，國民黨發起反惡罷免造勢活動，盧秀燕作為領軍人物，現場湧入大量支持者，正面聲量來自藍營群眾對她守護中台灣、團結藍營的肯定，認為她展現領袖氣度，帶動士氣；但同時，網路上也有不少質疑聲浪，批評她過度投入政治動員，忽略市政。此外，針對台中市府「普發四萬」假訊息瘋傳，盧秀燕多次澄清，強調並無此事。

劉嘉薇指出，盧秀燕因積極為遭罷免立委站台，加上大罷免後被關注是否競爭國民黨主席，引發各界討論，因此聲量第一。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2025年7月1日至2025年7月31日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

好評影響力：綜合「網路聲量」與「好感度」數據，透過加權標準化計算，生成0～5分之間的分數。此分數同時反映兩者的複合影響力，分數越高代表好評影響力越高。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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